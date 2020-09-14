聖約翰科大新生淨灘趣 學保護美麗海岸線
水利署第十河川局與聖約翰科技大學簽署「新埔海堤場域多元利用與維護合作備忘錄」，攜手打造環境教育園區，因此，聖約翰科大帶著大一新生與水利署到鄰近學校的新埔海堤進行淨灘，期盼大一新生為在地環保盡一份心力，保護美麗海岸線。
水利署第十河川局長曾鈞敏表示，今年在學校後方的海岸，打造新埔海堤，十月會完工，希望透過學校系所專業資源的跨域加值，以及串聯週邊景點、學校形成環狀觀光路線，讓整個海堤成為師生及民眾的戶外學習教室，增加觀光效益。
聖約翰科技大學校長黃宏斌表示，除了新埔海堤淨灘，守護海岸生態，讓學生能為在地環保盡一份心力外，更希望台灣的農村能恢復聯合國里山倡議的生產、生活、生態三生的榮景，未來將學校優勢特色，共同發展生態暨教育園區，讓新埔海堤成為淡水人及新北人的後花園。
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