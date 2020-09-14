聖約翰科大新生淨灘趣 學保護美麗海岸線

科技藝術興起，不少大學近年增設科技藝術相關的系、所、學程，培育懂AI又有美感的新時代人才。台北藝術大學最早推動科技藝術教育，台灣師範大學宣布明年要成立數位科技藝術學程，分動畫、虛擬實境、多媒體三組招生；清華大學藝術學院也主打科技藝術特色，招生時重視考生在高中的科技課學習成果。

2020-09-13 04:16