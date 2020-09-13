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科技藝術興起 台師大、清大設新系培育跨域人才

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技藝術興起，清華大學設學士班並推動AI樂團。圖／聯合報系資料照片
科技藝術興起，清華大學設學士班並推動AI樂團。圖／聯合報系資料照片

科技藝術興起，不少大學近年增設科技藝術相關的系、所、學程，培育懂AI又有美感的新時代人才。台北藝術大學最早推動科技藝術教育，台灣師範大學宣布明年要成立數位科技藝術學程，分動畫、虛擬實境、多媒體三組招生；清華大學藝術學院也主打科技藝術特色，招生時重視考生在高中的科技課學習成果。

我國藝術高教龍頭、台師大藝術學院院長趙惠玲表示，台師大109學年下學期將成立數位科技藝術學程，分動畫、虛擬實境、多媒體三組招生，開放校內各系學生申請。這三個子領域在藝術界應用比率漸增，也有許多藝術獎項以此為主軸，是藝術領域發展趨勢。設立學程的一大好處，是集結不同科系學生修課，按各自專長合作作品，更符合科技藝術的跨領域目標。

以科技見長的清大與新竹教育大學合併後，已成立科技藝術學士班兩年，今年招收27名大一新生。清大藝術學院副院長蕭銘芚說，民眾過去常認為學藝術出路窄，不過科技結合藝術，讓藝術家的工作變得很實用。

蕭銘芚舉例，清大科技藝術領域教師與電資學院教師合作，在校內廣場上立10支柱子，每一學院代表一支柱子，柱上裝日光燈管。兩領域老師合作打造校內的「五燈獎」，某一學院英語能力競賽表現提升，燈就多亮一節。校內也有科技藝術領域老師投入農業科技，替豆芽菜設計偵測生長狀況的裝置，做法是蓋一塊布在豆芽菜上，並連接遠端裝置。蓋布感應出豆芽菜長到一定高度，就立刻通知農民採收。

蕭銘芚也說，科技藝術替更多有藝術夢的學生開一條路，因為這個領域結合科技、藝術，不像過去的藝術較講求畫工。學生若自認沒繪畫或音樂天賦，但對藝術有興趣，可透過後天學習程式設計等第二專長，畢業後成為廣義的藝術工作者。

豆芽菜 清大 台師大

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