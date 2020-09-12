快訊

喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

NBA／泰托姆攻守兼備 塞爾蒂克搶七勝出重返東區決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世新大學成立6個教學中心 推動數據智能教學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
世新大學校長吳永乾視察J501-505數位暨攝影輸出中心，並在現場拍攝個人單獨形象照。圖／世新大學提供
世新大學校長吳永乾視察J501-505數位暨攝影輸出中心，並在現場拍攝個人單獨形象照。圖／世新大學提供

世新大學表示，校內推動「數據智能貫穿各專業」的辦學特色，109學年再成立六大教學研究中心。包括新聞傳播學院的「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」；管理學院的「人工智慧暨科技生活研究中心」、「大數據暨智慧企業研究中心」及「雲端暨智慧物聯網研究中心」；人文社會學院的「社區創想中心」。

世新大學副校長廖鴻圖表示，為因應教學場域需求，世新大學望透過教學研究中心將教學持續創新，並與研究整合，讓世新學生在校就具有實務經驗及實質上產出，畢業後即可與業界接軌。

廖鴻圖指出，新聞傳播學院的「數位創意設計中心」以智慧教室為概念，可跨裝置、跨平台協作，包括遊戲製作及數位相關創意商品等產出，後續再與傳播結合，透過攝影棚等呈現；「數位攝影暨輸出中心」整併既有空間及更新設備與建置攝影棚，結合平面攝影及出版兩大技術，除了提供基本課程之需求外，亦可透過產學合作實踐攝影服務的功能，並推廣相關攝影課程。

他表示，管理學院規畫「人工智慧暨科技生活研究中心」，主要為運用最新人工智慧技術，訓練學生研發具人性化及隱私安全考量的智慧生活相關軟、硬體產品，以提昇生活品質，後續亦可與攝影棚機器人及色彩影像等技術做結合；「大數據暨智慧企業研究中心」主要在結合最新資訊科技，協助企業解決經營與決策的問題；「雲端暨智慧物聯網研究中心」則包含5G應用等，透過智慧教學研究空間規畫，搭配先進軟硬體設備，提供專案導向學習教室、實務專題製作與研究討論空間。

人文社會學院則成立「社區創想中心」，廖鴻圖說，此中心主要結合社會心理學系專業，提供社區發展與社會創新一個實驗的空間，並提供宣傳與成果展示使用。

世新大學。圖／取自世新大學官網
世新大學。圖／取自世新大學官網

數位攝影 世新大學

延伸閱讀

數據智能貫穿專業 世新6大教學研究中心啟動

林心如等藝人搶著讀 世新大學上海碩專班星光熠熠

流通經營者高峰論壇／陳昭榮：直播互動 創造商機

人工智慧與失智照護 專家集思廣益找真相

相關新聞

疫情阻擋出國交流 交大把通識課改為國際講堂

新冠肺炎疫情導致高教海外國際化的交流機會降低，交通大學表示，因應疫情影響，校方109學年以在地國際化的策略導入課程，由國...

教師掀延退潮 清大設限、台大放寬

年金改革讓公立大學教授每月平均少領三萬元退休金，也衝擊各級學校教師退休生涯。根據教育部統計，二○一七年申請延退人數為一八...

私校教師苦 未屆齡就遭「勸退休」

年金改革改變大學教師退休規畫，學者認為，各大學延退門檻必定愈來愈嚴格，但若只以量化的「論文積點」、「教學獎項」等標準來評...

世新大學成立6個教學中心 推動數據智能教學

世新大學表示，校內推動「數據智能貫穿各專業」的辦學特色，109學年再成立六大教學研究中心。包括新聞傳播學院的「數位創意設...

數據智能貫穿專業 世新6大教學研究中心啟動

數據智能貫穿各專業辦學特色，世新大學成立6大教學研究中心，涵蓋數位創意設計、數位攝影、雲端暨智慧物聯網等，並於9月正式啟...

影／為三股社區訂做小旅行 崑山科大獲迴游農村競賽金獎

農委會今天上午舉行第10屆大專生洄游農村競賽頒獎典禮，共40隊參賽，最後由崑山科技大學公共關係暨廣告系學生潛力股團隊獲金...

學士、碩士、妻子 蕭萬長憶政大給他的3大禮

政治大學今宣布校園刊物「政大人」9月14日發行首刊，政大世界校友總會長、前副總統蕭萬長接受創刊號專訪表示，政大給他三項大...

我高中生閱讀量僅歐美10％ 台科大勉新生多讀書練思辨

台灣科技大學今天舉行大一新生入學指導活動，校長廖慶榮給學生10個生涯規畫要點，勉勵新生要培養思辨力，多充實知識、多元接觸...

我中央大學遙測三峽大壩 暴雨後淹水面積等同8個台北市

中央大學太空及遙測研究中心利用多元衛星，遙測中國大陸7月長江水患淹水區域，並首度使用直接接收的50公分超高解析衛星影像，...

大學生研發熱感應式測溫儀 節省校園防疫成本

大學將開學，銘傳大學表示，校內電通系學生自行研發熱感應式測溫儀，只要體溫超過37.5度，內建的蜂鳴器便會響起，提醒服務人...

台師大打造VR台灣萬花筒 進軍奧地利電子藝術節

科技結合藝術成趨勢，台灣師範大學表示，校內設計系教授黃心健的作品將前進奧地利電子藝術節，黃心健以「台灣萬花筒」為策展主軸...

境外生趕不回來 台師大開學前6周安排線上學習

大學即將開學，教育部曾表示，有4.2萬名境外新、舊生未入境，目前約1.1萬名境外新、舊生申請來台，等於逾七成還沒提出申請...

熱門新聞

移民特考轉戰警察 僅花8個月筆試第二

學士、碩士、妻子 蕭萬長憶政大給他的3大禮

當過落榜頭 她轉戰警察特考筆試第二

國二歷史刪三國、武則天 國教院：符合新課綱精神

疫情打亂學海計畫 千名大學生交換獎學金沒地方花

全國唯一化石博物館學校 台南市左鎮光榮實驗小學掛牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。