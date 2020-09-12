世新大學成立6個教學中心 推動數據智能教學

世新大學表示，校內推動「數據智能貫穿各專業」的辦學特色，109學年再成立六大教學研究中心。包括新聞傳播學院的「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」；管理學院的「人工智慧暨科技生活研究中心」、「大數據暨智慧企業研究中心」及「雲端暨智慧物聯網研究中心」；人文社會學院的「社區創想中心」。

世新大學副校長廖鴻圖表示，為因應教學場域需求，世新大學望透過教學研究中心將教學持續創新，並與研究整合，讓世新學生在校就具有實務經驗及實質上產出，畢業後即可與業界接軌。

廖鴻圖指出，新聞傳播學院的「數位創意設計中心」以智慧教室為概念，可跨裝置、跨平台協作，包括遊戲製作及數位相關創意商品等產出，後續再與傳播結合，透過攝影棚等呈現；「數位攝影暨輸出中心」整併既有空間及更新設備與建置攝影棚，結合平面攝影及出版兩大技術，除了提供基本課程之需求外，亦可透過產學合作實踐攝影服務的功能，並推廣相關攝影課程。

他表示，管理學院規畫「人工智慧暨科技生活研究中心」，主要為運用最新人工智慧技術，訓練學生研發具人性化及隱私安全考量的智慧生活相關軟、硬體產品，以提昇生活品質，後續亦可與攝影棚機器人及色彩影像等技術做結合；「大數據暨智慧企業研究中心」主要在結合最新資訊科技，協助企業解決經營與決策的問題；「雲端暨智慧物聯網研究中心」則包含5G應用等，透過智慧教學研究空間規畫，搭配先進軟硬體設備，提供專案導向學習教室、實務專題製作與研究討論空間。