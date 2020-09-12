疫情阻擋出國交流 交大把通識課改為國際講堂

新冠肺炎疫情導致高教海外國際化的交流機會降低，交通大學表示，因應疫情影響，校方109學年以在地國際化的策略導入課程，由國際長陳冠能、副國際長金孟華開設「探索世界：交大人所應具備的國際觀」通識課，邀請對世界有不同觀察認知的講者，讓學生接受在地國際化的洗禮，持續強化國際移動力。

陳冠能表示，課程內容環繞四大主軸，包括出國就學就業的核心競爭力、外國歷史文化脈絡、科技發展與產業亮點，以及高等教育與留學環境等議題。此課是大一到大四都能修的通識課，邀請對特定國家有實質認識的講者赴交大演講授課，搭配合適的主題，藉由演講，把世界帶來台灣。此課也安排學生到美國在台協會、韓國觀光公社校外參訪。

金孟華說， 全球疫情衝擊高等教育交流頻率，往來的交換生、實習生、國際研究生數量都銳減，交大希望能夠在非常時期維持學生國際化的熱度，鼓勵學生持續出國交換、實習、雙聯、留學、就業，不要被疫情擊垮。