學士、碩士、妻子 蕭萬長憶政大給他的3大禮

政治大學今宣布校園刊物「政大人」9月14日發行首刊，政大世界校友總會長、前副總統蕭萬長接受創刊號專訪表示，政大給他三項大禮，包括學士、碩士、妻子，他對政大感情深厚，盼世界校友會在各地持續發揚「親愛精誠」校訓，串起屬於政大人之間的濃厚情誼。

政大表示，蕭萬長在「政大人」創刊號感念政大給他的三項大禮，包括學士、碩士、妻子，尤其憶及與妻子朱俶賢在校園內邂逅，兩人都來自嘉義，政大圖書館是他們約會的地方，能夠結識當年政大校花，進而結縭一輩子，這也是他為什麼對政大感情如此深厚。

蕭萬長也談到他在經濟部長任內出差造訪新加坡時，說到當時知名老牌海南雞飯館的老闆為政大中文系校友，讓他們以12個人用餐、不收費的禮遇，嚐到連新加坡總理李顯龍也搶不到的美食佳餚。事後蕭萬長特別餽贈禮品給老闆，並號召所有政大人把這份感動繼續傳遞。

政大校長郭明政說，希望讓所有政大人更了解、關懷及認同母校，「創刊號是新的起點，這溫馨園地需要大家合力呵護和灌溉」，希望每位政大人從此樂讀此刊。