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大學生研發熱感應式測溫儀 節省校園防疫成本

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
銘傳大學電腦與通訊工程所碩一生鍾伯育、陳乙逢及吳熙原為解決開學季量測體溫的困擾，著手開發熱感應式測溫儀。圖／銘傳大學提供
銘傳大學電腦與通訊工程所碩一生鍾伯育、陳乙逢及吳熙原為解決開學季量測體溫的困擾，著手開發熱感應式測溫儀。圖／銘傳大學提供

大學將開學，銘傳大學表示，校內電通系學生自行研發熱感應式測溫儀，只要體溫超過37.5度，內建的蜂鳴器便會響起，提醒服務人員再次確認，準確率達到市售測溫儀水準，降低採購防疫設備採購成本。

銘傳大學電腦與通訊工程所碩一生鍾伯育、陳乙逢及吳熙原為解決開學季量測體溫的困擾，著手開發熱感應式測溫儀。鍾伯育表示，此熱感應式測溫儀主要以樹莓派（Raspberry Pi）作為主要的開發元件，加上提醒溫度過高的蜂鳴器，以及熱感應式攝影機。程式碼從開發到可運作，大概花費三天時間，經反覆測試後，熱感應式測溫儀與額溫槍量測的結果一致。

陳乙逢說，凡發燒者經過鏡頭前，蜂鳴器就會響起，這樣就無須人員量測體溫，只要處理喇叭響起的人即可。整組量測系統的外殼都是以3D列印製成，再加上一般腳架，即可以低成本方式肩負起每天量測學生體溫工作，達成防疫目標。

銘傳大學資訊學院院長江叔盈說，電通系開發的熱感應測溫儀，可量測身高140公分至200公分，且精準度不輸市售測溫儀。測溫儀即日起投入校園防疫，因成本降低，所以能在各校區的大樓門口設置，保障師生健康安全。

銘傳大學 電通

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