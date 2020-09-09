東海大學攜手對味好食 外送營養餐點守護長者

東海大學社會責任辦公室結合對味好食團隊打造烹飪廚房，更與外送平台foodpanda合作，免費配送老人餐點，餐點針對長者所需營養設計，希望老人供餐吃得健康又營養。

東海大學社會責任辦公室今天舉辦「東海大學USR對味好食力」新產品發表，邀請對味好食團隊在校內成立烹飪廚房及使用營養烹飪技術，盼學生可以吃得營養健康。本次與foodpanda合作，提供老人供餐、社福餐等社會責任，簽約儀式由東海大學副校長詹家昌及foodpanda營運總監余岳勳代表簽署。

詹家昌表示，今天簽約記者會主要是針對五大系統的供餐系統，讓東海的中央廚房能把餐飲送到10個社區。foodpanda是運送物流的專家，讓供餐系統在食品營養、衛生和運送上更為健全。

余岳勳指出，公司的信念是外送幸福，目前有數萬名的外送夥伴服務，希望透過企業與外送夥伴的力量，將更多的資源及力量共享出來，期盼能對社會有更多的支援服務。

對味好食團隊主廚洪昭勝表示，經過2年努力，開發各種美味餐點、烘焙產品，針對長輩健康需求設計出不同營養餐點。讓老人供餐不再只是便當店隨意採買的菜色，使用認證食材，並經過營養分析，做出少油少鹽、五蔬果、有魚有肉有堅果的全方位營養餐。

對味好食總監徐宜瑄指出，目前提供西屯區2個社區約30至50人次的老人供餐，結合外送平台除了可減少外送人力，餐盒也可延後製作，同時兼顧營養與口感。