靜宜校園推安心吃 校長獲溯源實踐家殊榮

食安是最近的熱門話題，尤其美豬美牛進口，很多人擔心誤食有疑慮的食品，靜宜大學在校園推動「安心吃、放心動、善心活」的三心運動，其中「安心吃」就是鼓勵校內餐飲業者採用在地安全的產銷履歷食材，並從食品營養學系「實習餐廳」帶頭做，成為全國大學校院第一個溯源餐廳的學校。

靜宜大學校長唐傳義也因長期推動校園食安，獲得台灣農業跨領域發展協會(AMOT)頒發「溯源實踐家」殊榮，表彰對食安議題的關注與貢獻，他也是全國第一位獲此獎項的大學校長。

AMOT每年表揚推動溯源食材的餐廳業者、廠家、企業或學校，靜宜大學是唯一獲獎的學校；農委會副主委陳駿季說，靜宜雖沒有農學相關系所，但卻長期將「安心吃」納入學校重要核心價值一環，讓學生吃得安心又安全。

擔任校長的唐傳義，率先在校園提倡「安心吃」、「放心動」及「善心活」的三心運動，他表示這是人生的3個重要元素，導入校園推動實施。

其中「安心吃」藉由學生實習課程，推動安全食材、生產履歷、溯源餐廳認證，建立食安服務網，不僅讓師生在靜宜吃得健康安心，也推動產銷履歷，以食品營養學系的實習餐廳為示範場域，2016年起每周二、四提供溯源餐點，蔬果、水產類為100%溯源食材，106年再增加肉品溯源，成為校園內第一家溯源餐廳，也是全國大學校院第一個溯源餐廳的學校。