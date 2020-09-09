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靜宜校園推安心吃 校長獲溯源實踐家殊榮

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
農委會副主委陳駿季(右二)頒發「溯源實踐家」，給靜宜大學校長唐傳義(左一)、長庚醫院腎臟科及臨床毒物中心主任顏宗海(左二)，及消基會名譽董事長蘇錦霞。圖／靜宜大學提供
農委會副主委陳駿季(右二)頒發「溯源實踐家」，給靜宜大學校長唐傳義(左一)、長庚醫院腎臟科及臨床毒物中心主任顏宗海(左二)，及消基會名譽董事長蘇錦霞。圖／靜宜大學提供

食安是最近的熱門話題，尤其美豬美牛進口，很多人擔心誤食有疑慮的食品，靜宜大學在校園推動「安心吃、放心動、善心活」的三心運動，其中「安心吃」就是鼓勵校內餐飲業者採用在地安全的產銷履歷食材，並從食品營養學系「實習餐廳」帶頭做，成為全國大學校院第一個溯源餐廳的學校。

靜宜大學校長唐傳義也因長期推動校園食安，獲得台灣農業跨領域發展協會(AMOT)頒發「溯源實踐家」殊榮，表彰對食安議題的關注與貢獻，他也是全國第一位獲此獎項的大學校長。

AMOT每年表揚推動溯源食材的餐廳業者、廠家、企業或學校，靜宜大學是唯一獲獎的學校；農委會副主委陳駿季說，靜宜雖沒有農學相關系所，但卻長期將「安心吃」納入學校重要核心價值一環，讓學生吃得安心又安全。

擔任校長的唐傳義，率先在校園提倡「安心吃」、「放心動」及「善心活」的三心運動，他表示這是人生的3個重要元素，導入校園推動實施。

其中「安心吃」藉由學生實習課程，推動安全食材、生產履歷、溯源餐廳認證，建立食安服務網，不僅讓師生在靜宜吃得健康安心，也推動產銷履歷，以食品營養學系的實習餐廳為示範場域，2016年起每周二、四提供溯源餐點，蔬果、水產類為100%溯源食材，106年再增加肉品溯源，成為校園內第一家溯源餐廳，也是全國大學校院第一個溯源餐廳的學校。

靜宜大學近年持續推動安心吃計畫，鼓勵校內各餐飲業者至少需使用1項農委會推動的「台灣有機農產品」、「產銷履歷農產品」、「CAS台灣優良農產品」等標章，及「台灣農產品生產追溯QR Code」的「三章一Q」認證食材，雖成本增加，但由校方出面與中盤商合作輔導，目前有多家餐飲店已達標，部分攤商亦使用具產銷履歷農產品。

AMOT理事長林貞（右）肯定靜宜大學長期在校園推動「安心吃、放心動、善心活」的三心運動，也是全國大學校院第一個溯源餐廳的學校。圖／靜宜大學提供
AMOT理事長林貞（右）肯定靜宜大學長期在校園推動「安心吃、放心動、善心活」的三心運動，也是全國大學校院第一個溯源餐廳的學校。圖／靜宜大學提供
靜宜大學讓師生在靜宜吃得十分安心，甚至透過精準的營養分析，提供不同體質需求。圖／靜宜大學提供
靜宜大學讓師生在靜宜吃得十分安心，甚至透過精準的營養分析，提供不同體質需求。圖／靜宜大學提供

履歷 食安 靜宜大學

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