清大辦新生領航營 賀陳弘送新生「四個一」建議
清華大學今為2千多名大一新生舉辦新生領航營，校長賀陳弘給了新生「四個一」的建議，包括至少讀好一門功課、做一個旅行、能一個人獨處、與一位討厭的人對話，希望新生可試著在大學四年期間一年完成一件，必能受益。
今年清大新生領航營以時下最熱門的脫口秀形式進行。由兩位學生擔任主持人，分別邀請清大教務長焦傳金、學務長王俊程、總務長顏東勇、全球長嚴大任上台，透過一問一答且幽默詼諧的方式，談論選課、校園生活、交換學生等新生關注的話題。
清大另為新生準備一個帆布禮袋，袋中有清華特製的口罩夾、心諮手冊等。有趣的是，其中還有一本「2020狗狗手冊」，介紹校內的每隻校園流浪狗，牠們的名字、習性與活動地點，幫助新生更快地融入校園。
賀陳弘指出，他希望學生能「務本」，將學習知識視為大學生涯重要的一環。大學生要學習的面向眾多，仍希望大一新生能至少將一門課讀好，「向自己證明，在大學中至少能找到一門自己喜愛的功課。」
賀陳弘說，找到一門喜愛的科目意味著學生要有決心、有毅力，並且找到方法來完成目標。勉勵大一新生建立成功的學習經驗，這可給自己建立信心。賀陳弘也建議新生離開生長的地方，到遠一點的地方進行較長時間的旅行，離開熟悉的圈子，認識不曾看過的人、碰見不曾遇過的事、看到不曾見過的風景。
另外，賀陳弘希望新生能練習獨處，一天找15分鐘不開手機、不講電話，只和自己對話。勉勵新生在這段時間認識自己，平復一天的心情、整理思緒。
賀陳弘認為，與同溫層外的人對話是一件很有價值的事情。他說，建立對話是理解的第一步。與討厭的人面對面，看著對方的眼睛交換想法，將帶來不同的體會。希望這四件事可激發新生在大學四年做「大思考」。
運動科學系新生王尊緯說，他在升高中前曾和朋友花9天時間單車環島，那一趟的收穫的確很多，他也打算明年暑假時再次踏著鐵馬上路。
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