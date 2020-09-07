快訊

遠傳兩階段入股亞太電 這家電信跌勢較重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興大產學合作今發表「苦柑熷茶飲」 即沖即飲驅風寒

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中興大學生物科技學研究所教授曾志正主持製茶產學聯盟，歷時3年，產學合作研發「苦柑熷茶飲」圖／中興大學提供
中興大學生物科技學研究所教授曾志正主持製茶產學聯盟，歷時3年，產學合作研發「苦柑熷茶飲」圖／中興大學提供

雲南苦普洱茶、客家酸柑茶是先人流傳下來的驅風寒茶飲，中興大學生物科技學研究所教授曾志正主持製茶產學聯盟，歷時3年揭開民間流傳療方的神秘面紗，今天發表「苦柑熷茶飲」從兩種茶飲中找到苦茶鹼、消脂素、橙皮苷、芸香柚皮苷，以台灣四季春熷茶為基底，融合4種有效成份，口感更好，提供茶飲食療新選擇。

興大製茶產學聯盟連續6年獲科技部產學技術聯盟合作計畫(產學小聯盟)補助，致力於台灣茶產業升級與推廣，特別是「熷茶」的推出，替台灣茶產業開出一條新路。

曾志正表示，感冒病毒種類多容易變異，基本上沒有特效藥，坊間所謂的「感冒藥」僅讓人能舒緩感冒症狀；醫生的建議是多休息、多補充水分，提升自我免疫力來自癒。研發「苦柑熷茶飲」就是 認為補充水分時，若能攝取天然成分抑制或干擾病毒散播等機制，應可延緩病毒增殖的速度，自然清除病毒。

曾志正指出，客家先民嘗試多種柑橘類，發現虎頭柑製作的酸柑茶抗風寒咳嗽的效果最佳，是先人智慧的結晶。不過酸柑茶還有改進的空間: 九(久)蒸九(久)曬，有效成分降解太多；產品(太硬)使用不方便，泡煮茶湯費時；選用青心大冇茶葉，缺少茶飢素功效。因此，研發團隊選擇將柑皮與茶葉分開烘製，虎頭柑皮低溫烘乾去除青澀感保留有效成分，青心大冇則以四季春熷茶取代。

聯盟業者研發新產品四海草堂「苦柑熷茶飲」，將苦普洱茶、虎頭柑皮運用科技，即沖即飲，以先人智慧為基礎，建立產學合作的模式。

茶葉

相關新聞

教師掀延退潮 清大設限、台大放寬

年金改革讓公立大學教授每月平均少領三萬元退休金，也衝擊各級學校教師退休生涯。根據教育部統計，二○一七年申請延退人數為一八...

私校教師苦 未屆齡就遭「勸退休」

年金改革改變大學教師退休規畫，學者認為，各大學延退門檻必定愈來愈嚴格，但若只以量化的「論文積點」、「教學獎項」等標準來評...

管中閔籲學生 別修理台大太厲害

台大昨天舉行開學典禮，校長管中閔告訴新生，在新冠疫情影響下，台灣的生活相對平靜，但整個世界並不安定，「你們的大學生活就將...

興大產學合作今發表「苦柑熷茶飲」 即沖即飲驅風寒

雲南苦普洱茶、客家酸柑茶是先人流傳下來的驅風寒茶飲，中興大學生物科技學研究所教授曾志正主持製茶產學聯盟，歷時3年揭開民間...

中華醫大新生必學CPR 擬海邊溺水情境教學添創意

中華醫事科大今天新生訓練，打出新生入學「必備見面禮」CPR和AED急救操作訓練，安排穿著清涼的「帥哥辣妹學長姐」演出海邊...

無人機考照不用舟車勞頓 東華大學設飛行考場

遙控無人機的運用市場大，操控安全性受重視，交通部民航局規定2公斤以上無人機需考照才能使用，國立東華大學8月底經民航局認證，通過學術科考場審查，今天首次於美崙校區創新研究園區舉行學科考試，預計15日在壽豐校區舉辦飛行考場開幕式及術科測驗，6梯次、120個名額額滿。

英QS世界大學石化工程學科排名 中山大學全國唯一入榜

「英國高等教育調查機構QS」近日新增地質學、地球物理學及石化工程三項學科排名。中山大學在「石化工程」領域居全球51至75名，為全國唯一、首度搶進此學科排名的大學，入榜科目數更達17學科。

台大開學 管中閔告訴新生：大學生活從不安的時代開始

台大今天舉行109學年開學典禮，校長管中閔告訴新生，在新冠疫情影響下，臺灣的生活相對平靜，但整個世界並不安定...

管中閔勉台大新生勿畫地自限 勇敢挑戰國際場域

台灣大學今天舉行開學典禮，校長管中閔勉勵新生不要畫地自限，勇敢挑戰國際場域，面向國際將發現更大揮灑空間和更多值得追求的目...

年輕人有問題就求Dcard大神 教授觀察得出「三大恐怖點」：瞠目結舌

匿名網路論壇Dcrad近幾年火速崛起，尤其受到大學生和年輕族群的歡迎，然而Dcrad的匿名性也引起不少問題，近日淡江大學全球發展學院院長包正豪觀察過Dcrad生態後，提出了「三大恐怖點」，讓他直呼「每回Dcard爬文，還是讓我瞠目結舌。」

政大創新國際學院首招生 本地生錄取率2％國際生有缺額

政治大學第10個學院「創新國際學院」今年首度招生，該院院長杜文苓表示，首屆收10名本地生和40名國際生，本地生吸引400...

陽明交大合併 爭取桃園航空城設校本部

陽明大學和交通大學明年二月正式合併，校地將橫跨國內五縣市、九校區，總計一三九公頃，兩校還規畫向桃園市政府爭取桃園航空城內...

熱門新聞

新學測來了／大考中心示範題一級棒 一線教師卻跟不上

管中閔籲學生 別修理台大太厲害

小學昆蟲攝影賽小四生作品太專業？ 台大發聲明回應

素養題成本多高？坊間一題飆天價2萬元 至少傳統題10倍

台大開學 管中閔告訴新生：大學生活從不安的時代開始

新型學測命題難度高 一線教師很挫折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。