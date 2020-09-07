興大產學合作今發表「苦柑熷茶飲」 即沖即飲驅風寒

雲南苦普洱茶、客家酸柑茶是先人流傳下來的驅風寒茶飲，中興大學生物科技學研究所教授曾志正主持製茶產學聯盟，歷時3年揭開民間流傳療方的神秘面紗，今天發表「苦柑熷茶飲」從兩種茶飲中找到苦茶鹼、消脂素、橙皮苷、芸香柚皮苷，以台灣四季春熷茶為基底，融合4種有效成份，口感更好，提供茶飲食療新選擇。

興大製茶產學聯盟連續6年獲科技部產學技術聯盟合作計畫(產學小聯盟)補助，致力於台灣茶產業升級與推廣，特別是「熷茶」的推出，替台灣茶產業開出一條新路。

曾志正表示，感冒病毒種類多容易變異，基本上沒有特效藥，坊間所謂的「感冒藥」僅讓人能舒緩感冒症狀；醫生的建議是多休息、多補充水分，提升自我免疫力來自癒。研發「苦柑熷茶飲」就是 認為補充水分時，若能攝取天然成分抑制或干擾病毒散播等機制，應可延緩病毒增殖的速度，自然清除病毒。

曾志正指出，客家先民嘗試多種柑橘類，發現虎頭柑製作的酸柑茶抗風寒咳嗽的效果最佳，是先人智慧的結晶。不過酸柑茶還有改進的空間: 九(久)蒸九(久)曬，有效成分降解太多；產品(太硬)使用不方便，泡煮茶湯費時；選用青心大冇茶葉，缺少茶飢素功效。因此，研發團隊選擇將柑皮與茶葉分開烘製，虎頭柑皮低溫烘乾去除青澀感保留有效成分，青心大冇則以四季春熷茶取代。

聯盟業者研發新產品四海草堂「苦柑熷茶飲」，將苦普洱茶、虎頭柑皮運用科技，即沖即飲，以先人智慧為基礎，建立產學合作的模式。