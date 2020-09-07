英QS世界大學石化工程學科排名 中山大學全國唯一入榜

「英國高等教育調查機構QS」近日新增地質學、地球物理學及石化工程三項學科排名。中山大學在「石化工程」領域居全球51至75名，為全國唯一、首度搶進此學科排名的大學，入榜科目數更達17學科。

英國高等教育調查機構每年二月進行大學學科領域評比，關注全球高校的學科發展與實力，其學科排名包含了藝術人文、工程與科技、生命科學與醫學、自然科學及社會科學及管理五大指標領域，總計51個學科排名。每個指標的權重因學科領域而有所不同，而主要的關鍵指標則包含了學術聲譽、雇主聲譽、被引用次數，及H-指數。截至目前，台灣共有16所大學進入QS學科排名行列。

中山大學校務研究辦公室主任郭紹偉表示，材料科學、物理、化學工程等領域，是學校研發能量強項領域之一。除了晶體研究中心外，化學、物理、機械、光電領域對石化工程投注研究能量，並攜手多所國際頂尖大學進行跨國合作及研究發表。中山已連續兩年與台大、成大、清大及交大名列全國前五強；近三年學科排名入榜數更由12學科進步至17個學科。

中山大學校長鄭英耀表示，中山在學術發表的「領域權重引用影響力指標」也逐年成長，從2017年FWCI值0.89至2019年已提升至1.18，與其他頂尖大學相較，中山大學最年輕、教師數最少，教師近來年的學術研究表現，無論是學科數量或品質，都可圈可點。