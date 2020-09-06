年輕人有問題就求Dcard大神 教授觀察得出「三大恐怖點」：瞠目結舌

匿名網路論壇Dcrad近幾年火速崛起，尤其受到大學生和年輕族群的歡迎，然而Dcrad的匿名性也引起不少問題，近日淡江大學全球發展學院院長包正豪觀察過Dcrad生態後，提出了「三大恐怖點」，讓他直呼「每回Dcard爬文，還是讓我瞠目結舌。」

包正豪所提出的第一種恐怖是「粗俗」，他強調當然不是所有貼文都有這種狀況，但「可能是因為匿名的關係，真的很容易看到羞於出口的文字」，讓他感嘆「慎獨很難」。

第二種恐怖是「抱怨」，他也認同「生活上無處不能抱怨。舉凡食衣住行，乃至於教授給分，都可以抱怨。這點，我倒是覺得正常。誰不抱怨，碎嘴是人性。」然而，「總覺得（上面抱怨的）都是屁大的事」，例如他看見有許多網友在討論冷氣不冷的問題，讓他納悶「為什麼不直接找房東，要求處理呢？」

而第三種恐怖，也是包正豪覺得最恐怖的是「無行動力」。近日正好是開學季，有許多新生會到Dcard上詢問各種問題，包括教授上課是否點名、給分是否寬鬆、同學/室友生活素質…等，林林總總的問題鋪天蓋地，「但為什麼不針對問題去主動尋找答案？」其實很多答案上學校網站或致電系辦、行政單位都能找到更精確的答案，然而學生們卻寧願打打鍵盤在Dcard上頭問，「等候不知道哪裡來的鬼給你一些你也不知道真假的答覆，然後你還煞有介事地感激/回應。如果你按照Dcard的答案去做，萬一錯了，你要怪誰？」

他感嘆，現在的年輕人「有問題就問網路大神，一般無傷大雅的小事可以，頂多吃飯踩雷，但是關係到學業的事，怎麼還是同樣處理方式，都不擔心自己被誤導嗎？無知者無懼，真是名言。」