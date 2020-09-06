政大創新國際學院首招生 本地生錄取率2％國際生有缺額

政治大學第10個學院「創新國際學院」今年首度招生，該院院長杜文苓表示，首屆收10名本地生和40名國際生，本地生吸引400多人報名，國際生有12人報到，來自泰國、南韓、菲律賓、以色列等國。此班採大一、大二不分系，大三分三軌選專題，國際生大多想攻讀創新管理，本地生想主修全球治理。

杜文苓表示，創新國際學院採雙語教學，全學院大一、大二不分系，大三進行專題研討，內容橫跨全球治理、亞洲研究、資訊科技與創新。學院以議題課程為主，也連接跨校、跨域教學資源，比如「人類世界與地緣政治」將與台北市立美術館結合，並與國際學者和其他四校師生互動。

該學院也開設全球事務課程，今年正逢新冠肺炎疫情，杜文苓說，院內開設「全球衛生治理」課，從公共衛生、社會學、法學、傳播學等不同視角出發，反思全球衛生治理架構。