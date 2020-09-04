聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽明交大明年2月合校 校本部擬落腳桃園航空城

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明大學和交通大學明年2月正式合併，校地將橫跨國內五縣市、九個校區共139公頃。圖／本報資料照片
陽明大學和交通大學明年2月正式合併，校地將橫跨國內五縣市、九個校區共139公頃。圖／本報資料照片

陽明大學和交通大學明年2月正式合併，校地將橫跨國內五縣市、九個校區共139公頃。兩校還打算繼續爭取校地，雙方代表表示，目前正向桃園市政府爭取桃園航空城內30公頃校地，預計以此「第十個校區」做為合校後的校本部，並結合兩校強項發展生醫科研和產學合作，助我國電子醫材外銷。

行政院已核准陽明大學和交通大學合校案，這個月展開新校長遴選作業，選出新校長主持日後的校地規畫等事。兩校表示，合校後新校名為「國立陽明交通大學」，學生將超過1萬7000人，教師數1400人。合校初期將有19個學院，另有六個新設研究中心、一間附設醫院。目前兩校都有的學院或學系如人文社會學院、醫工系，將持續討論合併方向。

陽明大學校長郭旭崧透露，兩校是平行合作，絕非「大吃小」，為不凸顯誰主、誰從，目前正在爭取新校地，盼取得航空城30公頃校地，如取得擬設為校本部，將交大新竹校本部、陽明台北校本部的行政單位都移往桃園。

郭旭崧說，桃園校區預計以生醫研究為主軸，這剛好結合交通大學的理工優勢，和陽明大學的生醫專長，也是台灣兩大強項。桃園地理位置在新竹和台北之間，兩校行政單位都不用搬太遠，再加上鄰近機場，未來適合推動電子醫材外銷。雖然還在初步規畫階段，已有一家國內大廠來和兩校討論產學合作的可能性。

交通大學主任秘書王念夏說，除航空城的校地規畫，桃園市政府去年已無償撥用位在青埔的三公頃地給交大，校方今年4月正式取得土地。該區名為全球校區，將成立醫療發展和全球商管兩學院。

交大表示，醫療發展學院可喻為台灣智慧生醫服務產業的前店後廠，除提供民眾醫療服務，校方也規畫成立智慧醫療發展中心，投入高階醫療設備研發，讓傳統生醫轉型為數位生醫。長遠來看，如能在桃園形成生醫研發聚落，將促進在地技術和產業發展。

有關陽明與交大擬推動的電子醫材外銷，現擔任科技部次長的奈米生醫專家謝達斌分析，台灣醫材一定有輸出到他國的條件，目前需補強的是品牌行銷，要打造出能打世界盃的品牌，以及鬆綁相關法規。

交大 航空城 陽明大學

延伸閱讀

BTC會議聚焦 科技結合生醫、衝刺精準健康

交大資管所「被減招」惹議 教育部將檢視是否合章程

飆股的故事／陽明Q3有望獲利 買盤增溫

末二周遠距教學 陽明、交大最快元旦放寒假

相關新聞

陽明交大明年2月合校 校本部擬落腳桃園航空城

陽明大學和交通大學明年2月正式合併，校地將橫跨國內五縣市、九個校區共139公頃。兩校還打算繼續爭取校地，雙方代表表示，目...

教師掀延退潮 清大設限、台大放寬

年金改革讓公立大學教授每月平均少領三萬元退休金，也衝擊各級學校教師退休生涯。根據教育部統計，二○一七年申請延退人數為一八...

私校教師苦 未屆齡就遭「勸退休」

年金改革改變大學教師退休規畫，學者認為，各大學延退門檻必定愈來愈嚴格，但若只以量化的「論文積點」、「教學獎項」等標準來評...

教育部讓台大穿小鞋打國際盃 進百大卻急邀功

英國泰晤士報高等教育特刊（THE）最親公布的2021年大學世界排名，台大首度進入世界百大。教育部隨即發新聞稿，指是近三年「高等教育深耕計畫」的推動成果。但回顧「邁向頂尖大學計畫」（5年500億計畫）結束後，教育部續推的高教深耕計畫，台大第一年獲得的經費比「邁頂」第一年遽減13億元，當時台大批政府讓頂大「穿小鞋」打國際盃，如今進百大教育部卻急著邀功想沾光，今昔態度兩相對照，實在令人搖頭。

百年沒培育出思想家 院士看台大「歷史排名更重要」

台大首度進入英國泰晤士高等教育（ＴＨＥ）世界大學排行前百大，中研院院士陳培哲表示，進入百大，表示台大成為有可能改變人類文...

世界最佳大學榜 亞大進步37名

英國泰晤士報高等教育特刊公布2021世界最佳大學排行榜，台灣有18所大學進入1000大排名，「中亞聯大」兄弟校中國醫藥大...

疫情帶來機會 大學境外生大增

海外聯招會統計，今年有八六六四名境外生報名國內大學聯合招生，比去年大幅成長二成三；台大今年境外學位新生數比去年成長二成，...

泰晤士報最新大學排名 亞洲大學擠身全台10大

英國泰晤士報高等教育特刊公布2021世界最佳大學排行榜，台灣有18所大學入榜1000大排名，其中「中亞聯大」兄弟校的中國...

台東大學圖書館人臉辨識借書服務

台中女中宿舍本學期加裝人臉辨識系統，議員接獲陳情，質疑人臉辨識系統侵害孩子的隱私權。不過，相較於啟用2年多，也是全台首創...

弘光科大宿舍和圖書館刷臉沒強迫 連雙胞胎都可分辨

弘光科技大學建置的人臉辨識系統去年啟用，學生進出圖書館不用再拿學生證刷卡感應，人臉辨識系統只要0.03秒就可過關，宿舍也...

最大規模雙黑洞合併 科技部、清大參與發現過程

包括台灣的科技部以及清華大學在內，在全球數百個研究機構和學者合作下，一個跨國科學家團隊成功測得人類有紀錄以來最大規模雙黑...

疫情限制國際移動 管中閔：台灣跨國招生好時機

後疫情時代，台灣大學今年國際學位新生人數比去年成長20％創歷年新高。校長管中閔表示，台灣是少數能維持正常生活的地方，這是...

熱門新聞

明年拚「鄉鄉有台大人」 台大擴大希望入學申請資格

疫情帶來機會 大學境外生大增

世界最佳大學榜 亞大進步37名

百年沒培育出思想家 院士看台大「歷史排名更重要」

下一步要拚全球50大 管中閔籲高教鬆綁

北市老字號私幼爆教師掌摑 沒帶湯匙竟說用手抓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。