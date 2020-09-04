陽明交大明年2月合校 校本部擬落腳桃園航空城

陽明大學和交通大學明年2月正式合併，校地將橫跨國內五縣市、九個校區共139公頃。兩校還打算繼續爭取校地，雙方代表表示，目前正向桃園市政府爭取桃園航空城內30公頃校地，預計以此「第十個校區」做為合校後的校本部，並結合兩校強項發展生醫科研和產學合作，助我國電子醫材外銷。

行政院已核准陽明大學和交通大學合校案，這個月展開新校長遴選作業，選出新校長主持日後的校地規畫等事。兩校表示，合校後新校名為「國立陽明交通大學」，學生將超過1萬7000人，教師數1400人。合校初期將有19個學院，另有六個新設研究中心、一間附設醫院。目前兩校都有的學院或學系如人文社會學院、醫工系，將持續討論合併方向。

陽明大學校長郭旭崧透露，兩校是平行合作，絕非「大吃小」，為不凸顯誰主、誰從，目前正在爭取新校地，盼取得航空城30公頃校地，如取得擬設為校本部，將交大新竹校本部、陽明台北校本部的行政單位都移往桃園。

郭旭崧說，桃園校區預計以生醫研究為主軸，這剛好結合交通大學的理工優勢，和陽明大學的生醫專長，也是台灣兩大強項。桃園地理位置在新竹和台北之間，兩校行政單位都不用搬太遠，再加上鄰近機場，未來適合推動電子醫材外銷。雖然還在初步規畫階段，已有一家國內大廠來和兩校討論產學合作的可能性。

交通大學主任秘書王念夏說，除航空城的校地規畫，桃園市政府去年已無償撥用位在青埔的三公頃地給交大，校方今年4月正式取得土地。該區名為全球校區，將成立醫療發展和全球商管兩學院。

交大表示，醫療發展學院可喻為台灣智慧生醫服務產業的前店後廠，除提供民眾醫療服務，校方也規畫成立智慧醫療發展中心，投入高階醫療設備研發，讓傳統生醫轉型為數位生醫。長遠來看，如能在桃園形成生醫研發聚落，將促進在地技術和產業發展。

有關陽明與交大擬推動的電子醫材外銷，現擔任科技部次長的奈米生醫專家謝達斌分析，台灣醫材一定有輸出到他國的條件，目前需補強的是品牌行銷，要打造出能打世界盃的品牌，以及鬆綁相關法規。