快訊

社會住宅給誰住？破除自償迷思，追求可負擔租金

清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情限制國際移動 管中閔：台灣跨國招生好時機

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
校長管中閔表示，疫情影響全球，台灣是少數能維持正常生活的地方，這是高教招收境外生和拓展國際競爭力的好機會。記者潘乃欣／攝影
校長管中閔表示，疫情影響全球，台灣是少數能維持正常生活的地方，這是高教招收境外生和拓展國際競爭力的好機會。記者潘乃欣／攝影

後疫情時代，台灣大學今年國際學位新生人數比去年成長20％創歷年新高。校長管中閔表示，台灣是少數能維持正常生活的地方，這是高教招收境外生和拓展國際競爭力的好機會。台大未來目標是延攬優秀的境外研究生，交流和招生範圍將由西歐擴展到中歐和東歐，以及亞洲其他國家。

台大今舉行教學研究暨國際化成果分享記者會，台大表示，校內2019年入學的境外生逾2700名，今年國際學位新生人數比去年成長20％創近年新高。台大也發起新冠協力專案，邀請受疫情影響的海外台生回台就讀，109學年共287人申請通過，另也招收香港專案訪問生400人。

管中閔表示，台大努力在國際上參與更多，現因新冠肺炎疫情關係，各國限制交流，大家都不能出國，反而讓距離鄰近或遙遠沒有區別，其實是台灣的好機會。

管中閔指出，近年學生念研究所意願變低，台大將延攬國際研究生，範圍包括歐洲地區，從西歐延伸到中歐、東歐，近年已與捷克等國締結姊妹校。歐洲有些大學雖不在國際排名之列，不過是當地的老牌大學，培養的學生也很優秀，他們來台灣之後也是新的接觸。

管中閔也說，疫情之下北美教育市場萎縮，亞洲國家中，香港、中國大陸面臨不同問題，而台灣在疫情之下大體維持正常生活，吸引學生轉到台灣來念書。

管中閔

延伸閱讀

台大拚2028進全球50大 管中閔籲打造高教創新沙盒

考生注意了！未來考台大 不需要填「科系」？

胃病專家吳明賢 8月1日接掌台大醫院

台大醫院新任院長今出爐 胃病專家吳明賢八月一日到任

相關新聞

台大拚2028進全球50大 管中閔籲打造高教創新沙盒

2021英國泰晤士世界大學排名昨晚出爐，台灣大學排名第97，是首度進前百名。台大今舉行記者會表示，台大下一目標是2028...

最大規模雙黑洞合併 科技部、清大參與發現過程

包括台灣的科技部以及清華大學在內，在全球數百個研究機構和學者合作下，一個跨國科學家團隊成功測得人類有紀錄以來最大規模雙黑...

教師掀延退潮 清大設限、台大放寬

年金改革讓公立大學教授每月平均少領三萬元退休金，也衝擊各級學校教師退休生涯。根據教育部統計，二○一七年申請延退人數為一八...

疫情限制國際移動 管中閔：台灣跨國招生好時機

後疫情時代，台灣大學今年國際學位新生人數比去年成長20％創歷年新高。校長管中閔表示，台灣是少數能維持正常生活的地方，這是...

中州科大奪韓發明賽金牌 智慧魚塭物聯網提升養殖技術

彰化縣中州科技大學智慧自動化工程系教授邱銘杰帶領學生參加「韓國WiC世界創新發明大賽」拿下一金一銀，金牌獎的「智慧魚塭物...

私校教師苦 未屆齡就遭「勸退休」

年金改革改變大學教師退休規畫，學者認為，各大學延退門檻必定愈來愈嚴格，但若只以量化的「論文積點」、「教學獎項」等標準來評...

很夯！義大擬真醫學營 啟發高中生潛能

義守大學醫學系暑期舉辦一連三天「擬真醫學營」，吸引來自全台各地33位高中生參加，醫學系主任梁正隆以豬皮示範縫合技術等，讓...

台大首度名列泰晤士世界百大 全台第二名是這校

2021英國泰晤士高等教育世界大學排名昨晚出爐，台灣大學排第97是全台最佳，第二是台北醫學大學排全球第303名，比去年提...

英國泰晤士報全球最佳大學排名出爐 輔大勝政大、中央

2021英國泰晤士世界大學排名出爐，台灣大學排名第97首度進前百名，全台共有38所大學入榜，其中輔仁大學全球排名為801...

台大首次進全球百大

二○二一英國泰晤士世界大學排名昨晚出爐，台大排名第九十七，創下史上最佳績，也是首度進前百名。國內另有台北醫學大學、清華大...

首度進前百名！2021泰晤士世界大學排名 台大排第97

2021英國泰晤士世界大學排名今晚出爐，台灣大學排名第97，是首度進前百名。全台有台北醫學大學、清華大學等38所大學入榜...

成大與美國普渡雙聯學位新生今入學 就與美國越洋聯線

成功大學首屆與美國工程科技名校普渡大學雙聯學位新生，今天舉辦入學歡迎儀式，未來學生將花5年時間，拿到成大學士學位與普渡大...

熱門新聞

首度進前百名！2021泰晤士世界大學排名 台大排第97

英國泰晤士報全球最佳大學排名出爐 輔大勝政大、中央

自主學習計畫上路一年 7成高一生仍不知選系方向

台大首度名列泰晤士世界百大 全台第二名是這校

與海最接近的國小 「鯨魚小學校」入圍ADA新銳建築獎

單親錯了嗎？她控訴「兒子剛開學就被叫乞丐」 網氣炸開罵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。