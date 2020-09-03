疫情限制國際移動 管中閔：台灣跨國招生好時機

後疫情時代，台灣大學今年國際學位新生人數比去年成長20％創歷年新高。校長管中閔表示，台灣是少數能維持正常生活的地方，這是高教招收境外生和拓展國際競爭力的好機會。台大未來目標是延攬優秀的境外研究生，交流和招生範圍將由西歐擴展到中歐和東歐，以及亞洲其他國家。

台大今舉行教學研究暨國際化成果分享記者會，台大表示，校內2019年入學的境外生逾2700名，今年國際學位新生人數比去年成長20％創近年新高。台大也發起新冠協力專案，邀請受疫情影響的海外台生回台就讀，109學年共287人申請通過，另也招收香港專案訪問生400人。

管中閔表示，台大努力在國際上參與更多，現因新冠肺炎疫情關係，各國限制交流，大家都不能出國，反而讓距離鄰近或遙遠沒有區別，其實是台灣的好機會。

管中閔指出，近年學生念研究所意願變低，台大將延攬國際研究生，範圍包括歐洲地區，從西歐延伸到中歐、東歐，近年已與捷克等國締結姊妹校。歐洲有些大學雖不在國際排名之列，不過是當地的老牌大學，培養的學生也很優秀，他們來台灣之後也是新的接觸。

管中閔也說，疫情之下北美教育市場萎縮，亞洲國家中，香港、中國大陸面臨不同問題，而台灣在疫情之下大體維持正常生活，吸引學生轉到台灣來念書。