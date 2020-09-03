中州科大奪韓發明賽金牌 智慧魚塭物聯網提升養殖技術
彰化縣中州科技大學智慧自動化工程系教授邱銘杰帶領學生參加「韓國WiC世界創新發明大賽」拿下一金一銀，金牌獎的「智慧魚塭物聯網系統」是設計透過無線網路將魚塭的水質與水溫資訊上傳至雲端，遠端可隨時獲得最新魚塭資訊，以便即早因應氣候變化，減少養殖損失，也結合自動餵食設計達到智慧養殖效果。
中州科技大學校長黃思倫說，韓國WiC世界創新發明大賽8月下旬在韓國首爾舉行，是由AIA亞洲發明協會及韓國KINEWS發明協會主辦，共有美國、科威特、馬來西亞、泰國等12個國家近130件作品參賽，中州教授邱銘杰博士帶領學生李勝騰、黃祥祐、黃韋翔，以其研發的「智慧魚塭物聯網系統」與「多重混養IoT系統」分別拿下金牌獎及銀牌獎，為台灣爭光。
邱銘杰說，金牌作品「智慧魚塭物聯網系統」的研發動機是為了改善魚塭養殖問題，傳統的養殖方式幾乎全靠人力監看、水車控制、餵食、量測及水質控制、水循環控制，無法及時監控水質狀況，均依賴經驗法則判斷養殖現場狀況，大幅降低了掌握環境的準確性，嚴重時甚至可能導致魚類大量暴斃而損失慘重。
「智慧魚塭物聯網系統」設計可透過遠端如手機、平板控制魚塭端的氧氣供應設施、換水泵、加熱器、防寒遮風長簾，並達到自動監控水濁度、Ph值、氧溶度、水溫、水電導度等效果；本魚塭系統亦採取自動餵食設計，可大幅降低餵食人力，並進一步結合大數據分析技術，依生物索餌情形以適時調整餵食數量與次數，達到智慧養殖的目的。
銀牌作品「多重混養IoT系統」則可解決上班族飼養寵物的照顧問題，智慧自動化工程系學生李勝騰說，這個創作設計可以同時照顧三種生物，設計一生物汙水處理槽，將家禽如鳥或魚類的排泄，經過硝化菌分解、曝氣及過濾處理後，澆灌於植栽做為肥料，植栽作物亦可為家禽的飼養佐料，水族箱的水可提供鳥使用，澆灌後的水可再回收利用，如此三位一體，可節省上班族照顧寵物鳥、魚、和植栽的時間。
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