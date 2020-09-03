台大拚2028進全球50大 管中閔籲打造高教創新沙盒

2021英國泰晤士世界大學排名昨晚出爐，台灣大學排名第97，是首度進前百名。台大今舉行記者會表示，台大下一目標是2028年創校百年時進前50大。台大校長管中閔呼籲高教鬆綁和提升經費，他指出政府多半給短期的高教競爭型經費，不利大學做長期規畫。高教深耕經費核發也慢，今年的經費直到年中才核發。

台大打出八年後名列全球50大的目標，管中閔會後接受聯訪，媒體詢問，過去的5年500億計畫台大拿較多，如今高教深耕經費鼓勵更多大學發展，台大獲得的政府經費相對縮減，如何打這一仗？

管中閔表示，5年500億確實奠定基礎，不過同樣的經費也看怎麼使用，如何用得更有效率。台大也希望有更多經費，且是長期穩定的經費。現在多為競爭型經費，一年有、下一年沒有，不利大學做長期規畫。高教深耕經費核發也慢，今年的經費直到年中才核發。

管中閔也呼籲高教鬆綁，他表示大學排名就是國際競爭力，也是高教聲望的象徵，但目前台大像穿緊身衣打國際戰，只有幾根只頭能動。管中閔強力呼籲高教鬆綁，他舉例，金融行業管最嚴，都可以有創新沙盒，教育應該也要有創新沙盒，舉凡課程設計、招收學生、老師任用都邁向創新。

今年高教變化多，國內有陽明和交通大學合併，清大也相當積極，媒體詢問，台大如何保有高教龍頭地位？管中閔說，台大目前排名保持領先。

台大在2021英國泰晤士世界大學排名的好成績，管中閔表示，台大今年最好表現的面向是研究成果，未來將加強有關國際的各方面指標，舉凡國際老師、國際研究等。