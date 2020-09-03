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台大首度名列泰晤士世界百大 全台第二名是這校

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
2021THE世界大學排名，台北醫學大學全球第303名，大幅進步64名。圖／台北醫學大學提供
2021THE世界大學排名，台北醫學大學全球第303名，大幅進步64名。圖／台北醫學大學提供

2021英國泰晤士高等教育世界大學排名昨晚出爐，台灣大學排第97是全台最佳，第二是台北醫學大學排全球第303名，比去年提升64名，在全台進榜的38所公私立大學中名列國內第二。

THE世界大學排名依「教學」、「研究」、「論文引用」、「國際化」及「新創收入」等五大面向，共採計13項指標評比全球大學之表現，最新一期排名中，全球共有逾1500所高教校院列名。

北醫大表示，該校在五項排名指標表現亮眼，分數皆較去年進步，其中「論文引用」得分更是大幅提升，單項排名較去年上升近百名次，分數名列全國第一。

北醫大校長林建煌表示，研究面向上，北醫大持續深化癌症轉譯、神經醫學、胸腔醫學、人工智慧醫療四個優勢領域、細胞治療、生醫器材兩個新興領域，以及心臟醫學、泌尿腎臟兩個潛力領域，並與國際接軌，積極與國際頂尖大學合作，國際合著論文也占全校發表論文的35.4％，國際化表現佳。

北醫大 大學排名

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