英國泰晤士報全球最佳大學排名出爐 輔大勝政大、中央

2021英國泰晤士世界大學排名出爐，台灣大學排名第97首度進前百名，全台共有38所大學入榜，其中輔仁大學全球排名為801至1000名區間，分數甚至勝過國立政治大學及中央大學，論文表現則排行全國第7，表現亮眼。

英國泰晤士報高等教育特刊（THE）排名的指標共有五大面向，教學占30%、研究占30%、論文品質占30%、企業收入占2.5%，國際化占7.5%。

評比排名包含93個國家、1527所大學入榜，台灣共有38所學校入榜，其中前1000名共有18所，依序為台灣大學、台北醫學大學、清華大學、陽明大學、中國醫藥大學、台灣科技大學、交通大學、成功大學、台灣師範大學、亞洲大學、長庚大學、中山大學、輔仁大學、高雄醫學大學、中央大學、台北科技大學、政治大學、東華大學。