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大學校務基金補助 10年腰斬

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
教育部每年提供近百億高教經費，但其中被視為各大學「安家費」的校務基金補助，從九十九年七十三億元，到一〇九年只剩卅八億元，近乎腰斬。 圖／聯合報系資料照片
教育部每年提供近百億高教經費，但其中被視為各大學「安家費」的校務基金補助，從九十九年七十三億元，到一〇九年只剩卅八億元，近乎腰斬。 圖／聯合報系資料照片

教育部每年提供近百億高教經費，但其中被視為各大學「安家費」的校務基金補助，從九十九年七十三億元，到一○九年只剩卅八億元，近乎腰斬。有大學表示，教育部提高競爭型經費，砍校務基金比率，恐無助於大學長遠的校務發展。

國立大學收入來源主要有六大類，學雜費、推廣及產學、政府補助收入、受贈收入、利息收入及投資、附屬機構收益。其中，政府補助方面，國立大學主要有校務基金補助、國立教研補助及高教深耕計畫，後二者屬於競爭型經費，額度依照各大學的招生績效，以及學者提出的教研計畫而訂。

但升學平台「大學問」執行長魏佳卉表示，教育部給各大學的校務基金補助，十年來幾乎腰斬，且占高教每年預算，從九十九年約百分之十五，一○九年已降至百分之七。

一位中部國立大學主管表示，「校務基金補助」如同大學的安家費，學校有穩定的補助來源，且經費可自由運用，作為研擬較為長遠校務發展規畫的資金來源。

這名主管也說，國立大學教研補助及高教深耕計畫，屬於競爭型經費，「每年下來的錢，都不敢保證」，學校也要寫非常大量的計畫申請書、研究報告，「如同參加作文比賽」。各校也因校務基金比率下降，學校也不敢在校務上貿然有重大投資及決策。

政治大學校長郭明政則表示，國立大學經費相當吃緊，「每間大學都是剛剛好」，校務基金本意讓大學可自主運用，但實際上，例如校內建物的維護、房屋折舊等，都要由校務基金支出，大學要提供獎學金、教師彈性薪資，或要推動一些專案計畫，只能期待高教深耕等競爭型經費，或是靠募款、產學合作收入。

郭明政也說，若教育部可多補助一般性的校務基金，有助於大學自主發展，「但不抱太高期望」。他認為，大學可與各部會進行更多合作，例如政策研究、人力培訓等，獲得更多專案經費，也有助於大學財務運作。

高教深耕計畫 教育部 郭明政

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