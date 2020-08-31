海委會與高科大簽署海洋領域合作備忘錄 攜手海洋事務

海洋委員會今天與國立高雄科技大學，在高科大簽署「海洋相關領域合作備忘錄」，未來將在海洋事務上合作，攜手培育海洋相關領域人才，提升海洋相關領域應處能力，落實國家海洋相關政策。

海委會主委李仲威表示，海洋委員會從107年4月成立以來，積極投入各項海洋事務工作，包含海洋法制的建構、海洋產業的振興及海洋文化的型塑，並於去年11月20日頒訂海洋基本法；今年6月4日行政院院會更通過「國家海洋政策白皮書」，作為台灣推動整體海洋政策的藍圖。這次簽署「海洋相關領域合作備忘錄」，就是為落實國家海洋政策白皮書踏出重要一步。

高雄科技大學由高雄第一科技大學、高雄應用科技大學及高雄海洋科技大學等三校合併，是國內第一所三校合併成功的創新案例，合併後學生人數達2萬8千多人，成為全台規模第二的大學，僅次於台灣大學。高科大是一所融合「親產優質」、「創新創業」及 「海洋科技」三大特色為發展主軸的科技大學，海洋科技系所完備，以發展「海洋產業」與培養「海洋人才」為主軸，擁有完整的「海洋科技」產學研發基礎，使海洋產業價值提升與創新，切合「國家海洋政策白皮書」政策目標。

李仲威希望透過這次合作備忘錄的簽署，為台灣培育跨領域海洋人才，以及邁向生態永續、海域安全、產業繁榮的海洋國家，樹立新的里程碑。海洋事務經緯萬端，涉及層面廣泛多元，需具備跨域能力，才能妥善處理各類複雜議題，未來將與高科大保持密切聯繫，務實推動各領域合作。