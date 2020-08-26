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他嘆怎能全靠自己賺生活費竟還是學霸？ 網：貧困只好靠自己

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇上大學自己打工賺生活費的人，竟還能成為學霸，「到底是如何辦到？」圖片來源／ingimage
有網友好奇上大學自己打工賺生活費的人，竟還能成為學霸，「到底是如何辦到？」圖片來源／ingimage

許多人到大學之後開拓屬於自己的生活圈，開銷也隨之升高，若要打工自給自足更要犧牲時間與玩樂。有一名網友就在PTT分享自己的系上學弟不只找了2份工作，生活開支都是靠自己打工賺錢，還是雙主修的學霸，讓原PO好奇「這種全部都靠自己的學霸到底是怎麼做到的？」

一名網友在PTT發文分享自己日前與大學學弟的對話，學弟表示自從上了大學之後就不曾跟家裡拿錢，申請就學貸款付學費，平時就在學校兼職2份工作，只剩下一天的休息日。學弟受到同寢室學長的鼓勵而接下宿舍幹部的工作，也因此可以抵免住宿費用，除此之外，他還在新的學期選擇申請雙主修學位，迎新活動也擔任總召，讓原PO不禁自嘆「真的很難理解這種學霸，又全部都靠自己的人，到底是怎麼做到的？」

此文引起網友熱議，有人就直接了當的說「不工作就沒飯吃，當然要一直找工作」、「當你沒靠山的時候，你就會去做了」、「家裡窮，要念書的話就只能靠自己了」、「讀書求翻身」。

也有網友留言表示，「靠自己的人會比靠家裡的更早體會社會的冷暖，也就更能提早發覺能力的重要」、「大學讀夜間、早上工作，每月拿1萬回家，學費自付」、「大學半工半讀非常辛苦，時薪不高除非能做像家教或是補習班比較高薪的工作，不然都建議不要一邊工作一邊唸書」。

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