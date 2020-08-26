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他列出大學必交的幾種工具人朋友 網友罵翻！真相大逆轉...

聯合新聞網 / 綜合報導
9月開學季將到，大學生新鮮人即將迎接人生新階段，認識許多新朋友。 圖片來源／ingimage
9月開學季將到，大學生新鮮人即將迎接人生新階段，認識許多新朋友。 圖片來源／ingimage

9月開學季將到，大學生新鮮人即將進入校園，俗話說，「在家靠父母，出外靠朋友」，大學朋友可能會成為你一輩子的人脈。有位網友在Dcard發文「給大一新生的建議 : 大學必交的幾種工具人」，因為PO文太過「現實」，引起網友熱烈討論；原PO承認是反串文，是要提醒大學生慎選朋友。

原PO列出大學必交的朋友有6種，包括：

1.最經典也最實用的：有車的朋友

載東西、出遊很方便。「適時詢問是否要補貼油錢過路費，甚至偶爾請人家吃飯或飲料也是必要的。」

2.外宿同學的好朋友：有Costco卡的朋友

一起買日常用品跟食物，「如果你開車的朋友剛好有卡，堪稱完美組合。」

3.殺時間耍廢一定要的：有Switch跟Netflix的朋友

「有Switch的朋友，就是天天去他家阿 !」原PO說偶爾買個遊戲片一起玩，免得被當作只懂享受不懂付出的人喔 ! 至於Netflix，「就是要當一個人家不會反感的寄生蟲...」

4.越夜越美麗：愛夜生活的朋友

「通常這種朋友還會有愛喝酒、愛唱歌，愛夜衝等特徵」，無聊的時候通常也很好約...是沒朋友時的好夥伴呦 !

5.學分守護者：學霸朋友

忘了做報告或沒準備段考，「學霸朋友就是你的一帖良藥」。

6.人生的唯一：一輩子的朋友

原PO說從大一到大四，身旁的朋友只會越來越少，「能分辨誰才是你的生死之交，是很重要的技能。」

PO文惹來罵聲，「原po是最沒用的朋友...能遠離就遠離」、「上大學就開始搜集工具？」「你是寄生系的嗎」。也有人恍然大悟，「我什麼都沒有⋯ 難怪我沒有朋友」、「我集1-5於一身，真的是超級工具人...」、「我是學霸...不喜歡平時沒打交道...只有考試才會來巴結的廢物」。

也有網友緩頰，「這篇蠻像是提醒人不要被人利用吧....」、「他只是在介紹大學有什麼人...到底在罵什麼？」、「現實中就真的很多這樣的人...這個文沒毛病...很真實」，原PO也解釋，「只是在提醒小心被當工具人而已...大家都誤會惹」。

大學生 新鮮人

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