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影／大葉大學師生海廢變藝術 創造漁村另類聲音

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大葉大學造形藝術系師生用海洋廢棄物當材料，創作互動式地景藝術，運用蚵田常見的竹材，結合海風，營造不同的海洋音樂，也希望能讓大家更關注環保議題。圖／大葉大學提供
彰化縣大葉大學造形藝術系師生用海洋廢棄物當材料，創作互動式地景藝術，運用蚵田常見的竹材，結合海風，營造不同的海洋音樂，也希望能讓大家更關注環保議題。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學造形藝術系主任廖秀玲、日本籍教師吉田敦帶領學生到芳苑鄉王功社區，用海洋廢棄物當材料，創作互動式地景藝術，運用蚵田常見的竹材，結合海風，營造不同的海洋音樂，學生公共藝術作品也展示在王功海洋故事館，民眾可前往參觀。

廖秀玲說，大葉大學獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，執行「彰南農村再生文化扎根成就永續教育」計畫，帶領著造藝系大三生陳軒庭、大二生曾馨瑀、沈俞薇、張家菖、江菱等人實地走訪王功漁港，進行海廢藝術創作，也希望能讓大家更關注環保議題。

學生曾馨瑀說，他們對王功印象最深的是海浪的聲音，所以隊名取為「Onda」就是義大利文海浪的意思，想運用海風讓裝置藝術發出聲音，人也可以跟裝置藝術互動，與大自然產生新的連結。

學生用蚵田的竹子廢料來創作，竹子挖空後，經過敲擊或風吹，會發生不同的聲音，讓大家可以聆聽竹子傳出海洋的聲音，也可使用寶特瓶等廢棄物當鼓棒，敲打竹子各個音階，演奏出屬於自己與王功有共鳴的音樂。

廖秀玲說，此次創作從3月就開始，邀請王功蚵藝文化協會帶領學生認識海洋廢棄物與海廢創作，當地蚵農也帶學生走進潮間帶實地觀察，王功是彰化知名的觀光漁港，但面臨人口老化、地方產業沒落、海灘廢棄物等問題，大學社會責任實踐計畫希望能從年輕藝術家的觀點出發，思考除了農產品外，如何開創新價值，協助漁村再生。

彰化縣大葉大學造形藝術系師生用海洋廢棄物當材料，創作互動式地景藝術，運用蚵田常見的竹材，結合海風，營造不同的海洋音樂，也希望能讓大家更關注環保議題。圖／大葉大學提供
彰化縣大葉大學造形藝術系師生用海洋廢棄物當材料，創作互動式地景藝術，運用蚵田常見的竹材，結合海風，營造不同的海洋音樂，也希望能讓大家更關注環保議題。圖／大葉大學提供

廢棄物 裝置藝術 大葉大學

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