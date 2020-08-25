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宜蘭創辦高齡生活大學 專車接送當一日大學生圓夢

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與佛光大學創辦「高齡生活大學」，邀請65歲以上長者免費體驗一日大學生活，有專車接送、拍學士服及結業證書，一圓大學夢。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府與佛光大學創辦「高齡生活大學」，邀請65歲以上長者免費體驗一日大學生活，有專車接送、拍學士服及結業證書，一圓大學夢。記者戴永華／攝影

很多長輩受限於早年家庭生活困窘，沒機會念大學，但那一身學士服總讓他們夢寐以求。宜蘭縣政府與佛光大學創辦「高齡生活大學」，請65歲以上長輩來當一日大學生，免費學習，長者在佛大上課後領取結業證書，還能拍學士照，一圓大學夢。

縣政府與佛大今天宣布高齡生活大學要開學了！縣政府要幫長輩們完成年輕時的夢想，帶著他們進入大學殿堂，同時也希望長輩走出家門多與人群互動，將從下學期起每星期三、四在佛大開課，由社區以遊覽車專車接送報名上學的長者到校，共有24梯次、72輛車，可提供近3千名長輩體驗一日大學生活。

新政策才剛推出，很多人搶報名，非常踴躍。縣府社會處表示，歡迎65歲以上的長者向社區報名，上課前每人製發一張像是學生證的「學習護照」，上課時間上午9點到下午4點，當天利用時間拍攝學士照，課程結束後頒給一張跟畢業證書一樣大小的結業證書。

縣政府創辦高齡生活大學消息一出，吸引外縣市政府及大學前來詢問，花蓮空大更有意仿效作法及開課。這次佛大設計的課程有健康精油正能量、樂活點心自己做、桌遊動腦與認知提升、氣血通暢與穴道養生及團康輔療與人際促進等5項，特別提供非常舒適且寬敞的國際會議廳給長輩們上課，全程冷氣空調。

副校長何卓飛表示，佛大空氣好、景觀美，不管白天或晚上夜景都漂亮，絕佳的學習環境，今年是高齡一日大學的合作首部曲，明年可望擴大辦理，加開更多課程。

高齡長輩上課免費，縣政府還特別替每位長輩投保一日險，不過長輩們在滴水坊用中餐，要自付100元餐費。縣長林姿妙及議員今天在宣傳活動，大聲喊出「帶著高齡長輩去讀冊」，林姿妙鼓勵長輩走出來學習，多與校園裡的年輕人互動，體驗享受難得大學生活，相信家中年輕人看到長輩樂於學習，內心也會很高興。

縣府訂於8月26日在冬山鄉南興社區舉辦溪南場說明會，8月28日在宜蘭市七張社區舉辦溪北場說明會，有興趣可前往聆聽。

宜蘭縣政府與佛光大學創辦「高齡生活大學」，邀請65歲以上長者免費體驗一日大學生活，有專車接送、拍學士服及結業證書，一圓大學夢。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府與佛光大學創辦「高齡生活大學」，邀請65歲以上長者免費體驗一日大學生活，有專車接送、拍學士服及結業證書，一圓大學夢。記者戴永華／攝影

大學生 林姿妙 佛光大學

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