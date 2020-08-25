LINE Chatbot對話機器人設計大賽報名 還有商務應用課

桃園市政府青年事務局、國立台北商業大學與 LINE Protostar 新星計畫合辦「2020第二屆 LINE Chatbot 對話機器人設計大賽」及免費系列課程即日起至9月30日報名，延續去年大賽熱潮，決賽當天將評選出5組優秀的對話機器人，第1名獎金10萬元，第2、3名及佳作獎金分別為5萬、3萬、1萬元。

今年競賽不限身分、人數、無論學生、開發者、產品經理或 CUI 設計師，只要有創意、熱情都歡迎報名，一起創造下一個 LINE 酷炫的 Chatbot。

青年局表示，LINE Chatbot聊天機器人在生活周遭已經廣泛使用於企業行銷及商務服務，2019年第一屆決賽許多獲獎作品目前仍以APP、IG或架設自有網站方式營運， 2020年第二屆LINE Chatbot對話機器人設計大賽預計70組以上團隊、200位以上開發者報名。

比賽邀請3位資深評審根據目標市場需求、營運商業模式、LINE生態系結合度、應用創意性、服務互動展示等指標選出10組團隊進入10月24日決選，前3名及佳作除獲得競賽獎金，並有機會獲得LINE技術實習生推薦機會，報名網址https://www.chatbotschool.org/。

為了培育新興創業家，青年局與台北商業大學合作舉辦兩梯次對話機器人培訓課程，除舉辦對話機器人設計大賽，9月3日舉辦第一梯次線上培訓課程，分別由LINE資深開發技術推廣工程師林宜鋒、 Chatbot UX專家溫明輝教授、擅長 Chatbot 開發的陳佳新執行長，針對聊天機器人技術、互動設計和應用線上授課。

另外青年局新明青創基地將於10月1日至10月3日免費提供民眾，參與第二梯次LINE聊天機器人商務應用系列課程，課程結束後，大家可以擁有一支自己設計的對話機器人如自動回應基本消息、啟動拍照、撥打電話等功能，從程式語法到主題應用範例一應俱全。

課程聯絡及報名窗口為國立台北商業大學創新育成中心專員林錦德，報名網址https://www.chatbotschool.org/、電話（02）23226353、E-Mail：g10106011@ntub.edu.tw）；新明青創基地電話（03）4928797、E-Mail hsinmingservice@gmail.com。