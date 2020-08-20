接軌業界 僑光科大結合產官學推動製鞋產業創新設計研發人才培育

僑光科大生活創意設計系結合教育部產學連結合作育才平臺執行辦公室-國立雲林科技大學與台灣製鞋同業公會，於109年8月19日起連續三天，舉辦「鞋類發展與未來趨勢實作工作坊」，藉由教師產業深度實務研習課程，增進技專校院與高中職教師產業實務技能。

台灣曾具有製鞋王國的美譽，是全球製鞋產業最重要的生產基地。隨著時代演進，國內鞋業正面臨專業人才嚴重斷層、後繼無人的窘境。為解決產業人才嚴重斷層，及提升製鞋產業之國際競爭力及加速產業升級，僑光科技大學特辦理工作坊，邀請具豐富經驗的業師進行經驗交流及實作。

僑光科大余致力校長在工作坊開幕致詞時表示，僑光科大未來亦將積極與台灣製鞋工業同業公會攜手，共同辦理製鞋產業創新設計研發人才培育學程，透過雙方合作關係，由公會提供具備豐富鞋業經歷之業界師資及相關資源，讓學生可以學以致用，學習製鞋產業相關知識及製作技術，並計劃於未來由公會相關會員進行人才之認養，以期達成同步接軌業界，創造畢業即就業！

僑光科大以「明誠立信」為校訓，智能教育兼備品格操守教育，是台灣中部地區知名的綜合科技大學。在陳伯濤董事長的擘劃之下，相當重視產學合作及在地產業鏈結。因此，一直以來學校積極推動學生實作教育，落實學用合一。辦學績效斐然，新生註冊率創造全國私校科大排名前三名。而臺灣為全球各大品牌商研發製造的重要基地，未來僑光科大生活創意設計系亦非常期待藉由教育部產學連結合作育才平臺執行辦公室-國立雲林科技大學與台灣製鞋同業公會的結合, 創造產官學三贏。