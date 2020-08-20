快訊

南韓國情院：金與正受託「掌握國政」為金正恩分憂

真正的代理戰爭：從釣魚台衝突看國軍無人機作需想定

接軌業界 僑光科大結合產官學推動製鞋產業創新設計研發人才培育

聯合新聞網 / 台北訊

僑光科大生活創意設計系結合教育部產學連結合作育才平臺執行辦公室-國立雲林科技大學與台灣製鞋同業公會，於109年8月19日起連續三天，舉辦「鞋類發展與未來趨勢實作工作坊」，藉由教師產業深度實務研習課程，增進技專校院與高中職教師產業實務技能。

台灣曾具有製鞋王國的美譽，是全球製鞋產業最重要的生產基地。隨著時代演進，國內鞋業正面臨專業人才嚴重斷層、後繼無人的窘境。為解決產業人才嚴重斷層，及提升製鞋產業之國際競爭力及加速產業升級，僑光科技大學特辦理工作坊，邀請具豐富經驗的業師進行經驗交流及實作。

僑光科大余致力校長在工作坊開幕致詞時表示，僑光科大未來亦將積極與台灣製鞋工業同業公會攜手，共同辦理製鞋產業創新設計研發人才培育學程，透過雙方合作關係，由公會提供具備豐富鞋業經歷之業界師資及相關資源，讓學生可以學以致用，學習製鞋產業相關知識及製作技術，並計劃於未來由公會相關會員進行人才之認養，以期達成同步接軌業界，創造畢業即就業！

僑光科大以「明誠立信」為校訓，智能教育兼備品格操守教育，是台灣中部地區知名的綜合科技大學。在陳伯濤董事長的擘劃之下，相當重視產學合作及在地產業鏈結。因此，一直以來學校積極推動學生實作教育，落實學用合一。辦學績效斐然，新生註冊率創造全國私校科大排名前三名。而臺灣為全球各大品牌商研發製造的重要基地，未來僑光科大生活創意設計系亦非常期待藉由教育部產學連結合作育才平臺執行辦公室-國立雲林科技大學與台灣製鞋同業公會的結合, 創造產官學三贏。

教育部 認養

相關新聞

教師掀延退潮 清大設限、台大放寬

年金改革讓公立大學教授每月平均少領三萬元退休金，也衝擊各級學校教師退休生涯。根據教育部統計，二○一七年申請延退人數為一八...

私校教師苦 未屆齡就遭「勸退休」

年金改革改變大學教師退休規畫，學者認為，各大學延退門檻必定愈來愈嚴格，但若只以量化的「論文積點」、「教學獎項」等標準來評...

教部送「嫁妝」…陽明、交大合併 將遴選新校長

陽明大學與交通大學合併案六月通過教育部審核，行政院也於七月卅日同意兩校合併，兩校明年二月一日起合併為「國立陽明交通大學」...

【媽寶養成2】媽媽想陪住校是真的 大學新鮮人先修「斷奶」學分

各大學9月陸續開學，有五萬多人成為大學新鮮人，一部分離家到外縣市就讀，展開獨立自主新生活，但大學生「媽寶」行徑及過度介入的「直升機父母」現象，近幾年都在開學期間重複上演，各大學幫媽寶大一生「斷奶」，成了開學重頭戲。

中華醫大董事疑涉論文抄襲 校方啟動調查

媒體報導，中華醫事科技大學一名兼任董事的助理教授，疑似涉及論文抄襲。教育部表示，將由校方進行學術倫理調查，但現行私校董事...

即將開學大學境外生可能無法入境 成大推線上體育課程

新學期即將開始，但不少大學外籍學生至今仍無法入境或在居家檢疫隔離中，成大特別推出線上課程「運動與健康」、「體適能運動」，...

獨／行政院同意陽明交大合併案！ 新校長遴選9月啟動

陽明大學與交通大學6月通過教育部同意合校，並報請行政院核准。據了解，行政院7月30日已同意兩校合併案，教育部8月12日函...

等無交換生解禁 文大決定喊卡

各國境外學位生陸續解禁可申請返台就學，卻因航班減縮、檢疫空間有限，上萬名境外學位生目前僅兩千人抵台。各大學評估，距離開學...

有星味的中山大學日籍師 選修課秒殺

國立中山大學師生臥虎藏龍，有位曾入圍金曲獎的「歌手教師」，在音樂與教書表現一樣亮眼。在中山西灣學院任教的日籍助理教授伊藤...

【媽寶養成1】宿舍幫洗衣、食物標期限…新生家長請止步

每年暑假結束前，大學校園經常可看到父母滿頭大汗幫孩子提行李入住宿舍。近期很多大學為大一新生辦「新生家長座談」，查閱過去各校座談紀錄，家長提問五花八門，多數聚焦生活瑣事，包括睡上舖很危險、床太硬孩子睡不慣、冰箱食物應標示保存期限等，還有母親關心是否可以到校幫孩子洗衣服，甚至有家長每周到校把孩子的髒衣服帶回家洗。

台師大教授張少熙接任體育署長 借調公文已獲校方批准

前體育署長高俊雄借調期滿將回到國立體大教書，目前該職由教育部常務次長林騰蛟暫時代理。據了解，教育部研擬，由前拳擊國手、台師大體育系教授張少熙接任體育署長。有台師大職員透露，教育部已將借調公文送至台師大進行相關作業。

北科大范書愷 「工程最佳化」首位亞洲主編

台北科技大學工業工程與管理系教授范書愷，投入工程最佳化、先進製程管制、大數據分析學等領域廿多年，發表許多重要學術論文，近...

熱門新聞

馬祖急徵老師！不用「教師證」月薪5萬：沒地方花錢存很快

發電兼遮陽！這所國中有全台第一座「光電球場」

瑞芳高工生產口罩 創全台首座類產線基地

小明返台 教育部：有台灣學籍才可申請返台

教部送「嫁妝」…陽明、交大合併 將遴選新校長

瑞芳高工可製作口罩 新北產官學口罩機類產線基地啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。