即將開學大學境外生可能無法入境 成大推線上體育課程

新學期即將開始，但不少大學外籍學生至今仍無法入境或在居家檢疫隔離中，成大特別推出線上課程「運動與健康」、「體適能運動」，一方面讓居檢中的學生能排除無聊，也能讓學生在全球疫情中強化健康，一上線馬上受到學生歡迎。

成大表示，課程在8月推出，分別是2學分36小時的通識課「運動與健康」、及0學分必修體育課「體適能運動」。

學務長林麗娟表示，自己有境外學生現正居家檢疫，學生了解檢疫的必要性，但也不免向老師訴苦，「宅」日子很難挨，可以理解居家檢疫的日子不好受，而且又隻身處在海外，內心孤寂與壓力可想而知，如果學校提供可以修得學分的課程，讓學生提前修課，等於讓已入境的境外生有了一個目標，豈不是好事一樁。

課程由體育健康與休閒研究所教授林麗娟、體育室講師彭怡千開設。「運動與健康」為觀念性課程，著重於觀念養成，內容包括運動與體重控制、運動與慢性疾病預防、運動與免疫力等。雖是線上修課，但老師可以透過線上點閱，來了解學生上課情形，再以繳交作業或考試方式來評定學習成效。

「體適能運動」，則讓修課學生透過非同步的線上課程，跟隨老師做各項有利健康的體適能運動。居家檢疫期間，做一些適度激勵體能的運動，有益身心健康。開學後再對學生做測驗，以驗收學習成果。

台灣疫情控制得宜，各大專校院均以實體授課為主。但國際上出現第二波疫情， 成大評估，109學年第1學期恐有境外生即使已完成註冊、選課卻無法入境返校上課等情形，基於保障境外學生學習權益，凡無法入境的境外生，均提供線上課程，包括請授課教師調整課程教學（全程實體授課錄影上傳／部份線上授課、同步直播等）、同步或非同步遠距課程。另外，也可以視個案開放修讀國際知名線上課程、承認修讀當地大學開授課程等。

教務長王育民表示，成大平均每學期開設4000門課。因應防疫，全校約有3000門課可以調整為線上課程。錄製實體授課的部份，校方將安排受過訓練的助教，使用專業器材錄製，以確保影片品質。不論是實體授課或遠距課程的影片，都將上傳成大數位學習平台（Moodle），讓學生以非同步方式觀看與學習，不懂之處，都可以在數位平台上提問。