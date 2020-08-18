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等無交換生解禁 文大決定喊卡

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
距離開學剩不到1個月，但境外學位生返台龜速、境外交換生解禁時程也遙遙無期，文大已宣布，全面暫緩本學期交換計畫。圖／聯合報系資料照片
距離開學剩不到1個月，但境外學位生返台龜速、境外交換生解禁時程也遙遙無期，文大已宣布，全面暫緩本學期交換計畫。圖／聯合報系資料照片

各國境外學位生陸續解禁可申請返台就學，卻因航班減縮、檢疫空間有限，上萬名境外學位生目前僅兩千人抵台。各大學評估，距離開學剩不到一個月，但境外學位生返台龜速、境外交換生解禁時程也遙遙無期，文大已宣布，全面暫緩本學期交換計畫。

台大清大則表示，多數海外大學也暫停交換計畫，但部分學校仍照常運作，近兩成台生可如期出國。台大國際長袁孝維也期盼，政府除了解禁學位生，也應逐步考慮解禁交換生等非學位生，台大一定歡迎各國學生來台交流。

教育部陸續開放各國境外學位生來台，舊生方面，目前僅剩下非應屆畢業的中國大陸籍學生未解禁；新生方面，只有先前已開放的十九國或地區學生可申請來台。至於非學位生方面，如交換生、短期研習生等，全數暫緩來台。

多所大學表示，各大學交換計畫以「互惠」為原則，也就是我國大學與海外姊妹校簽約，各設對等名額提供雙方的優秀學生赴他校交流；但目前全球疫情嚴峻，且我國境管政策全面禁止境外交換生來台，連帶影響台生出國交換機會。

文大教務長方元沂表示，該校本學年度有數十位學生原本要赴海外交換，但因疫情、加上交換生解禁時程遙遙無期。且海外學生無法來台，台灣學生要出去也有難度，該校規畫一○九學年度第一學期交換計畫全面暫停。

袁孝維表示，台大平均每年有三、四百位台生赴海外交換，但今年「多數都出不去」，目前僅六十九人維持交換計畫，有一人已在韓國居家檢疫中；其他學生方面，部分已放棄交換計畫，也有海外大學因疫情延後開學，例如德國延至十一月開學，學生也在等待中。

清大全球長嚴大任則表示，清大未宣布全面暫緩交換計畫，但多數國家及海外大學取消本學期交換計畫；但如英國、德國等國，仍有零星學校維持交換計畫，儘管境外交換生無法來台，但有些姊妹校很友善，讓交換名額彈性流用。

嚴大任也說，有些學校也提供配套措施，改採「線上交換」，利用遠距教學修課。

台大 疫情 清大

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