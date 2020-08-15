「跳級台大醫」網友仇富？ 台大女曝家境後段：努力縮小差距

近期大學指考放榜，有位16歲高中生跳級考上台大醫學系，部分網友上網議論其身家甚至仇富。對此，有一位台大女網友發文分享自己的故事，她表示自己父母學歷只有高職，年所得在台大也屬於後段班，自己讀大學需要申請減免學費，但她仍努力投資自己，而畢業後她年薪也順利破百萬。

原PO在「Dcard」發文，稱有不少網友對跳級考上台大醫學有仇富言論，雖然她不否認階級複製的存在，但不代表窮就註定失敗。她以自身經歷分享，原PO說「我就是台大父母年所得的後段班 ，我爸媽是不太好的高職畢業，大二開始學費還得申請減免」。她表示自己的高中不是一間好學校，自己隨便考都全校前三名，但後來因為失戀成績退步很多，在班導、英文老師、前縣市榜首學姐的鼓勵之下才重振起來，努力考上台大不錯的科系。

她說「周圍的人都開玩笑說我爸媽歹竹出好筍，而板上也不乏轉學、洗研成功的例子」，在上台大後原PO也看到不少厲害的人、有錢人，她說「這讓我更努力花時間在投資自己，告訴自己雖然沒有富爸爸，但要努力讓自己過更好的生活」，而她畢業後年薪也順利破百萬，並努力打拚希望在桃園、新北買房，讓爸媽過好一點的生活。

原PO稱「事在人為，不要去怪爸媽沒給你什麼、別人有什麼，要看自己能做什麼，不想被階級複製那就努力一點，當你在抱怨時，那些未來相對比較成功的人已經又投資了自己一些，努力不一定會成功，但你不努力還只會怪階級複製那就慢慢去失敗吧」。

貼文一出後，不少網友紛紛留言，「有些人就是酸葡萄心理，覺得別人的成功都是僥倖都是幸運，講得好像自己有錢也辦得到這些事一樣」、「爸媽年收入也不低，可是我就是念學店啦」、「但不能否認窮先輸一半，所以我很敬佩那些家裡沒錢靠自己努力爭一口氣的人」、「原Po心態真的值得學習，與其怨天尤人，不如為自己的未來努力，人生本人就不公平了，學校是、職場上更是」。