鉛中毒案掀中藥檢驗熱 嘉藥大學實驗室開放代檢

台中市發生因服用中藥導致重金屬中毒案件後，嘉南藥理大學食品藥物暨化妝品實驗室接獲不少能否代為檢測中藥材的詢問，校方決定開放中藥材重金屬代檢服務，協助民眾把關。

嘉南藥理大學食品藥物暨化妝品實驗室主任葉錦芬今天表示，機器包裝的科學中藥，都有衛福部許可字號及完整的成分標示和進口商資訊，大多屬於經過檢驗合格健保用藥。但民眾自費購買的中藥材或診所自行購進中藥製作的處方，因為缺少國家檢驗標準把關，可能成為問題中藥來源之一。

葉錦芬表示，重金屬中毒事件引起許多民眾對中藥的疑慮，甚至有人擔心自己長期服用，或是家中囤放的中藥材含有重金屬殘留，紛紛將手中中藥材送交檢測，掀起一股檢驗熱潮，近日實驗室就接獲不少民眾詢問。

葉錦芬說，一般來說，中藥材重金屬檢驗包含鉛、鎘、汞、砷、銅5項，民眾若是攝入這些重金屬可能引發肝腎病變、中樞神經受損、認知能力障礙甚至中風、癌症等重大病變。而重金屬檢驗必須仰賴專業儀器設備才能完成，因此衛福部食藥署及財團法人全國認證基金會都會對檢驗單位認證，以保障相關檢測標準。

葉錦芬指出，嘉藥食品藥物暨化妝品實驗室是獲得衛福部食品藥物管理署及財團法人全國認證基金會雙認證的類產業實驗室，不僅可檢測砷、鉛、鎘、汞、銅、鋅、銻7種重金屬，還可檢測化妝品防腐劑。校方已決定針對中藥材重金屬檢測開放代檢服務，希望協助保障民眾在採用中藥方面的安心與健康。