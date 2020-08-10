大學理學院哪科系有「錢」途？ 過來人曝1科系：真的賺比較多

近日指考放榜，不少學子都在為了選填科系而煩惱，許多家長也都在為孩子擔心究竟選擇哪些科系未來會比較有出路，或哪些科系未來較有發展的前景。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，在各大學中理學院的科系相當多元，但到底哪個科系是最有前途的呢？

原PO在文中表示，在大專院校中廣義的理學院有物理、化學、數學、地科和生科等，那麼在這些理學院科系當中，又是哪個科系最有前景，薪水又可以領最多？希望廣大網友能夠做出分析。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，部分網友認為就「前途」來說是「物理」相關科系，「物理是所有科學的老爸，所以當然是物理」、「如果論最有前途是物理，但有『錢』途是化學」、「現在是固態系物理組，或固態系光電組」、「學物理最後去電機，數學就是轉資工」、「物理和數學都不錯，至少腦袋都有磨練到」、「物理和數學都比較有機會可以擺脫生產線，最有前景」。

不過也有不少網友認為「化學」跟「數學」較有「錢景」，「在美國的話是數學，數學是資訊工程的基礎」、「數學吧，可以走資工，很賺的」、「學數學轉資工，可以設計出複雜演算法包裝的軟體套件，感覺會很有用」、「這一切就是要看天份，沒天份學物理、數學就只能等死」、「選數學，真心不騙，賺得錢真的比較多」、「不讀研究所的話是化學，讀研究所就是數學，兩個都很可以賺錢」。