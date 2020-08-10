大砲爸爸的溫柔告白》政大校長郭明政：我把兒子從死神手中搶回來！

政大校長郭明政一向給人「大砲」印象，但很少人知道，大兒子小時在異鄉罹癌，他沒有退路只能帶著一家人往前衝，因此養成了強悍性格！

所幸孩子奇蹟打敗病魔，從此，這位大砲爸爸變成無可救藥的樂觀主義者，心中沒有辦不到的事，也一步步達成了司法改革、年金改革等不可能的任務。

有別於多數人對於國立大學校長的印象，政治大學校長郭明政有著「郭大砲」「狂人」的別名，認為對的事情，砲火猛烈、用詞超嗆，讓聽者心驚膽戰：校長可以這樣講話嗎？現在是在開玩笑、還是真的在開砲？

翻開郭明政的各種事蹟，也讓人看見他和一般大學教授不同的地方：完全不怕爭議。

郭明政是知名的「年改大將」，多數學者都不敢碰這個爭議議題、怕成箭靶下，從李登輝到蔡英文，20年來各種年金改革議題無役不與；更早，他則是法學界發起救援蘇建和等三名死刑犯的代表之一，起草犯罪被害人保護法條文，在所有人都覺得蘇案不可能翻盤下，他一路號召社會關注。最後，竟也等到蘇建和無罪開釋的那天。

不怕不可能、不怕有爭議，一切的起因，都是因為他的大兒子。

1985年，郭明政帶著太太前往德國，在慕尼黑大學攻讀法學博士，在那個「出國留學=高昂花費」的艱困年代，能拿到公費出國進修，是人人羨慕的一件事。對郭明政來說，更是值得驕傲的人生重大里程碑。

但他沒想到，這個他原以為的人生大好機會，卻差點讓他後悔一生。

1986年4月26日，距離德國慕尼黑超過1500公里遠的烏克蘭，發生了震驚全球的「車諾比事件」，核電廠反應爐連續爆炸並引發大火。

頓時，大量高能放射線物質衝入大氣層，隨著氣流一路吹往中、西歐，快速散佈到德國、奧地利、法國、義大利、瑞典等地區。

位處德國南部的慕尼黑，再往南就是阿爾卑斯山脈，山脈攔截了氣流、落下了輻射，造成德國南部是西歐受到車諾比輻射塵污染最嚴重的地方。

就在那個危險時刻，郭明政夫妻倆的大兒子出生了。不久，大兒子就被檢驗出癌症。

這對郭明政來說，簡直晴天霹靂。才一、兩歲、又小又軟的稚嫩身體，明明應該充滿活力等著長大，怎麼會被病魔纏身？是否因為自己選擇來到歐洲，兒子才被牽連小小年紀就得到癌症？

雖然難過又自責，但夫妻倆打起精神，為兒子的抗癌之路奮戰。

郭明政回憶，某一階段的治療，是一個月一輪的抗癌藥物施打。抗癌藥物除了殺死癌細胞，也會影響正常細胞、有強烈副作用：疼痛、頭暈甚至嚴重噁心，對大人來說尚且難受，對於才小小年紀的兒子來說，更是折磨。

兒子身體虛弱，每次郭明政夫妻帶兒子去醫院，都只能隔著玻璃送兒子進入診療間。看著兒子打完藥後整個人身體癱軟，就像被抽光棉絮的布偶，身為父親，郭明政心都要碎了。

而兒子在打完抗癌藥物後，由夫妻接回家，隨著一週一週過去，藥物的效應漸減，副作用的不適感也降低，看著兒子從剛出醫院的癱軟，慢慢重新恢復活力。然而，一個月到了，下一輪的抗癌藥物施打又要開始。

「明知道小孩打了藥後會很痛苦，小孩有多怕到醫院去！我卻必須硬著心腸，把小孩送去給人折磨，你知道身為一個爸爸有多心痛嗎？」

郭明政看著兒子從一開始的哭著不要去醫院、哭著在醫護人員強制下打針，到後來時間到了要去醫院，兒子默默地跟著夫妻出門。小小身影自己走進診療室，自己捲起袖子伸出手。

「明明才那麼小，卻連哭都不會哭了，知道超難受還得自己伸出手臂，我那時覺得為什麼是他？不是我遇到這一切？」

幸好，最後在一段時間的治療後，郭明政的大兒子戰勝了病魔，一路平安的長大，後來回到台灣到清華大學唸書，現在成為台積電工程師。

從絕望到逆轉勝，他成為不怕爭議的絕對樂觀主義者！

「能把兒子從死神手裡搶回來，我從此是無可救藥的樂觀主義者！」

郭明政校笑說，本以為會就此失去兒子、本以為可能會留下後遺症，當時醫師也表示很難樂觀。但最後卻是奇蹟出現，兒子不僅戰勝病魔，還一路健康長大，彷彿當年癌症只是場惡夢，醒過來就無影無蹤。

「都做了最壞狀況的設想，最後卻是最好的結果，讓我相信，沒有什麼是不可能的！」郭明政說，這也是為何他面對大家告訴他「這不可能」時，依然跳出來捍衛他覺得對的事情，更完全不怕批評。

「大家都說幾十年來年金制度都改不了，政治絕對不可能得罪軍公教，但我就是相信要改！」郭明政非常驕傲，自己去衝破那些自我設限，透過法學訓練出來的邏輯，引經據典，力陳改革必要，真的完成了大家都說不可能的任務。

2018年政大校長遴選也是一例。

當初他參選時，所有人都和他說「你選不上啦！」政大近20年來校長都是商學院出身，他的大砲性格、法學院背景，被認為很難在派系結盟的大學校園得到多數人支持。

「但我第一輪投票就拿了過半的同意票！我相信什麼事都有可能，那為什麼還沒努力就先悲觀？」

而目前，郭明政在政大推動各系必修學分降低，也主動出擊去參與大學聯盟、加入台聯大體系和企業談長期產學合作。每個任務都困難重重。

「每一個我想做的改革，都有人來和我說制度限制、老師反對，會很難、不可能，但我都只是笑笑！」郭明政說，看著大兒子從只差被死神帶走的一步之遙，到現在健康長大、結婚成家，「還有什麼事情是不可能呢？」

這是身為一個父親的驕傲與篤定。

（作者／謝明彧 本文出自2020.8.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）