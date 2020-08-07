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唸資工系好嗎？ 工程師爸曝心聲：不願小孩步上後塵

聯合新聞網 / 綜合報導
有位從事工程師的網友不希望小孩未來大學科系填資工，並透露背後原因。示意圖／ingimage
有位從事工程師的網友不希望小孩未來大學科系填資工，並透露背後原因。示意圖／ingimage

大學指考今天放榜，錄取率91.14％創下3年來新高，而明星校系錄取分數跟著出爐，台大資工系最低錄取分數為418.7分，電機則為421.3分，穩坐二類龍頭寶座。對此有網友表示，同事的小孩想念資工系，雖然自己身為工程師，但不希望孩子以後填資工系，並透露背後原因，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文提到，日前聽到同事說他小孩大學要選資工唸，雖然自己是做程式相關的工作，「可是我不希望我小孩以後跟我一樣爆肝，每天coding煩惱一頭燒，各位會讓小孩選擇唸資工嗎？」

對此，網友認為台灣社會學歷很重要，尤其是科技業，「頂大電資都接受」、「科技業學歷太重要了」、「學歷>興趣，除非你已經鑽研到超乎常人，不然很多都只是蜻蜓點水」、「學歷>興趣再+1，在科技業看以前念文組的同學薪水都忍不住同情他們」。

也有人表示應該尊重小孩的意願，「看小孩興趣，逼他做沒興趣的事情下場也不好」、「先看他想要的>他適合的>最後才是自己覺得他適合的」、「看他怎麼決定吧，畢竟這是關於他的人生的事情，不是你的人生」、「看小孩有沒有天份，再來決定」。

更有網友直言，「看小孩的目標，現在東西愈來愈難學，跨領域整合的需求也愈來愈高，大學唸的科系還是需要整合其他領域知識，這樣才比較有出路，只懂一門技術的就只能領死薪水」。

指考 PTT

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