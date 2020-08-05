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秋野芒劇團志工大學生巡演破百場 用兒童劇環島8圈

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
由東華大學師生組成的秋野芒劇團時常下鄉演出，為兒童帶來歡笑。圖／秋野芒劇團提供
由東華大學師生組成的秋野芒劇團時常下鄉演出，為兒童帶來歡笑。圖／秋野芒劇團提供

由國立東華大學師生們組成的秋野芒劇團從花蓮出發，5年多來以公益兒童劇巡演全台278場，今年夏天首次有參與的大學生志工，締造破百場的巡演紀錄。學生林恩如說，連續4個學期未缺席劇團演出，共參加了103場，總里程數近1萬公里，可環島8圈，為青春寫下最難忘的回憶。

就讀東華大學民族語言與傳播學系大三的林恩如，從2018年開始加入秋野芒劇團的志工團隊，擔任過演員組及舞台組等多項工作，在繁重的課業中，連續4個學期未曾缺席，一共參與劇團103場的演出，除了上課外，幾乎所有的時間都待在秋野芒。劇團會為每個志工統計巡演的里程，林恩如隨著劇團前進偏鄉演出，個人總里程數高達9069公里，相當於環島8圈。

林恩如說，當時加入劇團，是受到「為最少的孩子，走最遠的路」目標的吸引，印象最深的一次，是到只有9個學生的花蓮縣瑞穗鄉奇美國小演出。她回憶，人生中第1次坐9人巴士，竟是因為往國小的路太小，大巴士進不去。開始搭舞台時，導演說，不會因觀眾少就搭一半的台、演一半的戲，請大家全力以赴，這句話深深影響了自己。

「下學期還會繼續參加」林恩如表示，因為加入劇團會占用很多時間，因此更強化時間規畫與學習效率的能力，為孩子帶來更多歡笑，也增加自己成就感。

秋野芒劇團團長許子漢表示，秋劇團可以持續為偏鄉學童演出，最大的支柱就是這群熱血的大學生志工們，人就是最珍貴的資本。劇團每學期都在召募新志工，也開放高中生、社會人士及其他大專院校同學報名，9月後將會有召募資訊，詳情可查看「秋野芒劇團」臉書。

東華大學民族語言與傳播學系學生林恩如（右），因喜愛兒童劇，參與秋野芒劇團巡迴破百場，里程數更能環島8圈，劇團團長許子漢（左）頒發證書獎勵。圖／東華大學提供
東華大學民族語言與傳播學系學生林恩如（右），因喜愛兒童劇，參與秋野芒劇團巡迴破百場，里程數更能環島8圈，劇團團長許子漢（左）頒發證書獎勵。圖／東華大學提供

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