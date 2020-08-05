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中嘉達勝集團助學 微課程受學生歡迎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
中嘉達勝集團長期關注教育與人才培育，助學高中辦理微課程，培育人才。圖／中嘉達勝集團提供
中嘉達勝集團長期關注教育與人才培育，助學高中辦理微課程，培育人才。圖／中嘉達勝集團提供

108新課綱上路，長期關注教育與人才培育的中嘉達勝集團，為培養學生自主學習的能力，結合成大，贊助南女中、南一中、南二中、家齊高中，試辦微課程，強化高中育才與大學選才間的契合。

中嘉達勝集團執行長揭朝華表示，此項計劃從108學年度第2學期起，執行為期兩年的經費贊助，以解決公立學校經費受限的問題。這學期開設7門微課程，合計134節課，選修學生超過2500人次。

微課程內容包括「DNA科學與應用」以及「數學模型-練習與應用」，協助課程的成大生命科學系陳少燕教授，帶領學生種植綠豆，藉不同批次綠豆的「斷根」，觀察老化與再生間的關係。

成大數學系教授舒宇宸指導學生透過數學模型，預測武漢肺炎的感染人數；成大物理系許瑞榮教授特別為專門想要進入天文或太空科技等相關領域的學生設計「天文學導論」課程。台南女中學生表示，許多傑出的天文學家都是女性，若有機會朝天文相關領域去努力也比較有方向，對他們來說微課程的學習真的獲益良多。

「看日記學歷史」專題講座中，成大歷史系陳文松教授則是將他最新出版〈吳新榮遊府城〉的成果帶到家齊高中，希望透過好不容易留存下來的日記，有助於後人思索儼然不同的歷史面向。家齊高中學生表示，以看日記學歷史的課程為例，在高中教科書很難學到，這次透過填志願選修，才發現學歷史也不一定得從教科書，透過台灣史料資料庫等管道，也可以一窺當時人們最真實的生活景況。

以達勝集團為主的團隊2018年底取得中嘉有線電視集團的經營權後，除了完成承諾，每年投入最少年投入最少1100萬元的媒體識讀等企業責任之外，也加碼贊助高中微課程計畫。

中嘉達勝集團長期關注教育與人才培育，助學高中辦理微課程，培育人才。圖／中嘉達勝集團提供
中嘉達勝集團長期關注教育與人才培育，助學高中辦理微課程，培育人才。圖／中嘉達勝集團提供

成大 南一中 填志願

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