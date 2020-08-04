這款隱形眼鏡還可量眼壓 交大研究團隊奪旺宏金矽獎

交通大學研發團隊耗時10年，把具量測眼壓功能的感測器與軟式隱形眼鏡結合，研發出一款輔助監測醫材，可隨時量測眼壓、且精準度高，實務上可供青光眼患者及醫師參考，獲今年旺宏金矽獎應用組金獎。

旺宏教育基金會日前舉行第20屆旺宏金矽獎頒獎典禮，今年有35所大專、303隊參賽，且因適逢20周年，今年獎金全面加碼20%，總獎金達451.2萬元。前中央研究院長李遠哲、科技部長吳政忠等人都受邀出席。

旺宏金矽獎分為應用組和設計組，應用組鑽石大賞今年從缺，交大研究生葉冠廷、徐承佑、楊筑鈞、張軒瑋等人的作品「應用於青光眼照護之智慧型隱形眼鏡」，獲得應用組金獎和最佳創意獎。

團隊表示，國人因重度使用3C產品，造成眼壓過高形成青光眼病變，但目前眼壓量測只能在醫療院所進行，團隊因此耗時10年，把具有量測眼壓功能的感測器放入軟式隱形眼鏡中，研發出這款輔助監測醫材。

團隊把比頭髮還要細小的眼壓感測器放入軟式隱形眼鏡，搭配與手機APP連結，即可量測病患一整天的監測數據，協助眼科醫師即時掌握病患眼壓變化。此作品將於今年8月進入人體實驗階段，未來也將成立新創公司。

台灣大學研究生吳易忠、陳彥龍、楊仲萱等人也以作品「適用於次世代定序識別基因變體之系統單晶片」獲得應用組金獎。研究團隊結合評估設計演算法和生物資料庫，做出目前全世界最快速的次世代基因定序資料分析系統，將基因工程DNA檢測所需時間由3天縮短至37分鐘。

設計組由台灣大學研究生鄧傑方、陳鈞翔的作品「基於神經網絡且支援多碼長度之可重構極化碼解碼器」獲得鑽石大賞。

研究團隊利用神經網絡技術，來提升極化碼解碼器的效能，能對收到的傳輸訊號進行解碼，降低通道雜訊對訊號造成的影響，提升通訊品質，可應用於5G通訊系統。