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大學什麼科系最難讀、畢業又低薪？網友曝答案喊「這還用問」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「大學哪個科系最不推薦」，貼文掀起眾人熱議。 圖／聯合報系資料照片
網友好奇「大學哪個科系最不推薦」，貼文掀起眾人熱議。 圖／聯合報系資料照片

高三生選填大學科系格外謹慎小心，因為有可能影響未來出路，日前有網友表示，朋友讀史學相關的科系，結果畢業卻找不到工作，只好去考公職，等於大學4年白讀，因此他好奇「有什麼科系是難讀又低薪」，問題立刻掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文寫道，自己聽室友說某位朋友大學讀史學相關科系，因為要實地考察和寫論文報告，所以延了1年才順利畢業，但出社會後一直找不到工作，最後跑去考公職，「有沒有什麼科系也是難讀但也薪水不高」。

貼文一出，網友留言回應，「設計只能用慘形容」、「認真回土木、建築、中文」、「社工、幼教、視傳」、「哲學和數學」、「機械說第二沒人敢搶第一」、「設計，大學每天都爆肝熬夜做作品，畢業之後給慣老闆壓榨」。

但最多人點名「生科系」，「生科和哲學，以前聽到對方是讀這科系，會給一個尊敬的眼神」、「生科超難念，先不說課程難度，你不花大量時間精力做實驗哪來的數據，而且實驗失敗率不低」、「生科啊！這還用問」、「生科才有資格說『難念』好嘛！」、「生科，CP超低」、「絕對是生科」、「生科要讀完4年心臟要夠大顆」。

薪水 PTT

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