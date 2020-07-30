電機、資工怎麼選？他「2科系都讀過」 經驗談讓理科老鳥戰翻

日前PTT上有一則「學弟填台大電機放棄資工被罵慘」的文章引起熱議，而究竟該選「資工系」還是「電機系」也讓網友戰成兩派。近日就有一位讀過台大資工系與電機系的資深前輩跳出來回文，幫大家破解迷思。

日前一位網友在PTT表示，學弟的分數可以上資工，但卻填了電機，被父親罵慘，「台大資工畢業起薪就破百了，五年內基本上可以兩百，想出國去FAANG（網路業或科技業巨擘的合稱），年薪可以破千萬」，因此好奇學弟的選擇是不是很笨？而有不少網友回應「電資不分家，沒差」，或是「電機可以轉資工」。

於是有位讀過台大電機與資工系的資深前輩跳出來回文打臉「電機轉資工超簡單」的傳說，「你在算OP電子學的時候，資工系在學linux kernel，你在算電磁學畫smith chart的時候，資工系在寫編譯器系統程式，然後你說電機讀完轉資工很容易，當資工系都塑膠？」

他還解釋現在轉系成功機率高，「是因為工作超缺人，來者不拒，所以你刷完題就能上，之後只會越來越競爭，因為每年資工系畢業生越來越多，之後就沒那麼爽是肯定的。」他也強調，網路上的資工資源雖多，可以自學，「但還不都是要砸額外的時間下去苦練」，因此絕對沒有網友說的這麼輕而易舉。

原PO也補充，「資工比較競爭，但機會也比較多，意思就是你可以爭取到出頭的機會也比較多。電機比較不競爭，大概就是，上面卡一堆人，差不多就是這樣，你一輩子就這樣了。」最後甚至直言「如果怕競爭讀電機，那還不如重考醫科」。

此文一出，引起一堆理工人回應，「有點道理，推」、「我覺得都有市場啦， 少點沒事鑽牛角尖的教學才是重點」、「真的想讀資工就好好去資工系，我就是電子系資訊組，基本是跟資工讀的差不多，但很明顯感覺的出來資工出身的都比我強非常多」。

也有網友反對原PO說法，「電機是硬的，資工是軟的，各有所長。要比也完全不是像你這樣充滿偏見的比較」、「不是電機怕競爭，而是資工和醫生一樣勞碌命，碼農（Coding Peasant，依靠寫代碼為生的工程師，一般指從事沒有發展前景的軟體開發職位）不是叫假的」、「資工是真的有比電機好轉啦.....資工轉電機門檻更高」、「台灣不管唸ee還cs後來還不是一大票都去ic廠了，有差嗎」。更有網友直言，「在台灣選電機後悔的機率比資工低」。