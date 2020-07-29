交大、大安高工志工團赴偏鄉 為花蓮校園打造環樹平台

將進入建築研究所就讀的交通大學土木工程系應屆畢業生李庭燁，是「步環新城」的設計者。記者王燕華／攝影 交通大學、大安高工師生組成的志工團，這個夏天進駐偏鄉，到花蓮縣新城國小為校園老樟樹搭建平台，成為師生活動場域。25名學生每天工作8小時，夜宿學校，經過兩星期努力，繞樹、圍樹而成的「步環新城」平台即將完成，成為師生休憩、戶外上課的絕佳場域。

交通大學服務學習中心國際志工計畫助理林幸萱表示，今年原本要到柬埔寨做公益，因疫情關係喊停，透過台灣義築協會引介，改為在國內服務。交通大學東南國國際志工團與台北市立大安高中建築科組成的義築團隊，先經過半年基礎木工課程培訓，接著暑假前進花蓮，以新城鄉為據點，活化校園與社區角落。

新城國小校園一角有棵美麗老樟樹，但學生很少親近。交通大學土木工程學系應屆畢業生、已考上建築研究所的李燁庭，先與校方溝通需求，再花兩周構思，設計「步環新城」環樹平台，有斜坡、步徑、適合聚會的平台，站在平台上，老樟樹和一旁的蓮霧樹伸手可及；此外，也在當地的練習曲書店旁，構築木作的立方體，成為拍照、休憩聚點。

大安高工老師林振輝從16日起帶領這批大學、高中生動手實作，團隊一早7時30分就開始施工，中午吃完休息一會兒再繼續，直到傍晚5、6點才休息，晚上夜宿學校，兩周來只休息過一天，相當辛苦。

林振輝說，實際進場施作後，難免面臨一些突發狀況，像是座椅區部分木板必須採複斜面切割，並不容易，幸好學生們十分積極主動，很肯作，讓進度超前，預計今、明就可完成。團隊特別感謝花蓮林管處，得知是公益服務，免費提供大批台灣杉，讓他們省下一筆不小的費用。