陸生人數大暴跌！碩博士班陸生錄取人數僅去年26％

中國大陸日前宣布新學年起，全面暫緩陸生來台，僅同意已在台的應屆畢業陸生可申請台校碩博士班，大陸高中畢業生不再能來台念學士班。陸生聯招會今天公布陸生來台就讀碩博士班榜單，共53校錄取655名，僅有去年2474人的26％。

蔡政府今年初以疫情因素，宣布陸生暫緩入境。中國大陸接著於4月9日宣布「暫停2020陸生赴台就讀」暫緩陸生來台，兩岸關係降至冰點。經過我國陸生聯招會協調，大陸同意今年在台應屆畢業陸生可申請下一階段的台灣大專校院學位。但大陸高中畢業生完全無法來台就讀學士班，去年學士班招陸生名額有800人。

根據陸生聯招會資料，今年公私立大學博士班有63校提供371名額，正式分發僅29校招到74人，招生名額使用率不到20％。人數方面，台大招到11名博士陸生，人數居冠；政大、台灣藝術大學各7人次之。

公私立大學碩士班88校提供1129個名額，正式分發僅47校招到581人，招生名額使用率51.5％。碩士班招生人數前5名，依序是台大77人、政大57人、清大47人、輔大43人、交大35人。