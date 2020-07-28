陳建仁卸任還是很忙 「不支薪」任輔大講座教授

前副總統陳建仁卸任後重返學術界，除放棄禮遇，回到中研院從事研究，現在又應邀至輔仁大學擔任「劉建仁神父紀念講座」第一屆兼任講座教授，他也堅持「不支薪、義務授課」，目前規畫於醫學院開設「大學入門」、「公衛導論」、「公衛治理」等講座課程，並將進行全校演講，最快9月的新學期就會登場。

輔仁大學指出，陳副總統是虔誠的天主教友，奉獻半生的時間於醫療與教育，更在30年前輔仁大學醫學院建置之初，給予諸多建議及協助，他的現任助理更是輔大校友；另外在去年底新冠肺炎疫情開始時，陳副總統便與醫學院教師針對疫情進行多次討論，當時就醞釀如何借重所長，嘉惠更多輔大學子。

去年12月18日，陳建仁受邀至輔大醫院演講，演講中提及劉建仁神父對台灣醫療的貢獻，在場的醫學院副院長林瑜雯聞言，希望可以延續劉建仁的博愛精神，便著手規畫紀念講座，做為教會大學的特色建置，並力邀陳建仁擔任第一屆講座教授。

輔仁大學表示，經過多次邀請，陳前副總統欣然同意擔任劉建仁神父紀念講座的先鋒，輔大校長江漢聲、醫學院長葉炳強及副院長林瑜雯7月初也特別前往中研院致贈聘書。另外，陳建仁堅持不支薪、義務授課，並延續劉建仁神父投入社會幫助殘友的貢獻，奉獻對於醫療及教育所學，講座經費則以募款為主，期盼永續發展。