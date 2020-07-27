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南台科大電子系AI視障照護 獲金門創新創業競賽冠軍

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大電子系開發AI視障照護系統，獲金門產業創新創業競賽冠軍。圖／校方提供
南台科大電子系開發AI視障照護系統，獲金門產業創新創業競賽冠軍。圖／校方提供

南台科大今天表揚電子系張萬榮副教授與學生陳鴻文、陳文德、溫博珩、張家齊，他們的作品「go to guide 幫導盲」日前參加「金門產業創新創業競賽」贏得冠軍。

金門縣政府今年透過金門三創服務平台辦「金門產業創新創業競賽」，與「2020全國戰國策創新創業競賽」合辦，以金門整體或金門烈嶼鄉產業發展特性，提出能提升產業發展、行銷、農業科技、觀光等解決方案。期望藉整體創業計畫更貼近市場所需，進而完善創業構想並付諸實現。

南台師生的專題作品以解決金門縣視障者外出安全與視障觀光發展為出發點，系統架構包含「智慧墨鏡」、可腰掛「智慧辨識器」、與客服中心可使用「雲端資訊平台」組成。可解決視障者外出行走時，常遇到懸空障礙物如路樹，招牌等或地面施工路障如施工三角錐碰撞受傷，或遭遇地面施工路障阻擋而迷失方向。

張萬榮指出，該系統導入金門觀光產業將能促進視障者對於金門觀光旅遊之需求，使金門成為「內部關懷，外部觀光」的溫暖城市。張萬榮表示，金門擁有豐富的文化資產與觀光資源，造就了許多青年創業與產業創新機會，能榮獲評審青睞冠軍，是肯定該校研發人工智慧照護輔具成果。

張萬榮感謝創新產品設計系歐陽昆老師團隊，協助產品包裝與文宣，充分發揮電子系AI技術與產設系設計能力，研發出應用於金門觀光發展的視障者智慧眼鏡系統，提供給視障朋友更好的觀光體驗與行走安全。未來將引領學生有更多跨領域學習機會，研發更多相關人工智慧照護輔具造福弱勢族群。

校長盧燈茂表示，南台近年積極推動「創新、創意、創業」三創學習風氣，鼓勵學生參與校內外三創相關競賽，激發學生創業與創意實戰能力。此次競賽獲獎不僅為學校爭取榮譽，更體現教學革新，成功推動三創教育的成果，對老師與學生努力給予肯定及鼓勵。而過程中，學生習得各項專業與產業應用技術，畢業後可直接投入職場或是創業開公司，實踐畢業即就業的辦學理想，讓學生更能掌握未來發展。

南台科大電子系開發AI視障照護系統，獲金門產業創新創業競賽冠軍。圖／校方提供
南台科大電子系開發AI視障照護系統，獲金門產業創新創業競賽冠軍。圖／校方提供

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