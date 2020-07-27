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大學生協助二林鎮社區發展 備受照顧感受最美風景

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
勤益科大和中原大學的8名學生組隊進駐二林鎮溝頭社區，改造社區環境。圖／勾勒．溝樂提供　
勤益科大和中原大學的8名學生組隊進駐二林鎮溝頭社區，改造社區環境。圖／勾勒．溝樂提供　

村里的柑仔店常常是社區大小事交流站，國立勤益科大和中原大學8名學生組成「勾勒．溝樂」工作隊，進駐二林鎮溝頭社區一個月，學生和社區發展協會合作，訪查和繪製社區文化資產、景點，製作社區觀光地圖和繪本，重新建立居民祖孫之間的跨代關係。

「勾勒．溝樂」工作隊成員包括勤益科大景觀系7名學生和中原大學商業設計1名學生，7月1日到29日進駐溝頭社區，忙了快一個月，已有具體成果。工作隊總召楊禹珊說，她和工作伙伴入選水保局農村迴游競賽，進入農村、改變農村，事前勘察3個社區，評估溝頭社區最有熱情和理想，所以工作隊到二林鎮這個偏遠農村。

工作隊與溝頭社區發展協會理事長趙英雯等社區幹部討論後，從溝頭柑仔店旁邊的舊沙發區，也就是社區長者乘涼聊天交流訊息的所在，開始著手整理環境，先到田尾採花木種在柑仔店旁綠美化環境，再清走不堪用的家具，重新擺設桌椅，把原有空間變成老少咸宜的社區小公園。

過去近一個月，工作隊學插秧、摘紅龍果、鋪地磚，溝頭社區居民很支持他們的行動，除了送紅龍果、冰品消暑，還酥炸螃蟹和雞肉打牙祭，有的社區居民主動出借手工具給大學生，有的乾脆動手代勞做佈告欄，讓「勾勒．溝樂」工作隊感受偏鄉農村的濃郁人情味。

楊禹珊表示，工作隊員訪查社區居民的生活，發現祖孫之間的對話只有卡通與「在看手機什麼（訊息）？」很少談到以前的事情，所以工作隊員蒐集地方文史資料，製作溝頭社區繪本，繪製社區農村四時作息、釣魚、二林蔗農等圖畫，讓長者和小朋友可以看圖說故事。

工作隊在溝頭社區發展協會協助下，調查社區內的土确厝、竹管厝、傳統三合院、水泥厝，參考現有的社區地圖，重新繪製社區觀光地圖，社區不分男女老少，看著地圖就能導覽溝頭各個景點。

今年參加水保局農村迴游競賽的大專隊伍共有40隊，29日截止執行計畫，8月1日將報告成果，「勾勒．溝樂」工作隊再過兩天就要離開，這群大學生「用力」體會農村生活，希望為社區所做的事情能成為溝頭美好一頁，而長者微笑深深刻畫在隊員心裡，「看他們微笑就是我們最大的幸福了」。

「勾勒．溝樂」農村迴游工作隊把溝頭社區土确厝畫入社區觀光地圖。圖／勾勒．溝樂提供
「勾勒．溝樂」農村迴游工作隊把溝頭社區土确厝畫入社區觀光地圖。圖／勾勒．溝樂提供

中原大學 大學生 文化資產 偏鄉 綠美化

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