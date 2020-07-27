台灣拿碩士文憑是基本門檻？ 網點出一殘酷現況：真的有差！

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，捲入碩士論文抄襲風波，讓「碩士」成為近日民眾熱議話題。有網友好奇，在台灣拿個碩士文憑，似乎已是基本門檻，詢問大家「對於碩士有什麼期待？」，引發不少討論，也有過來人揭出殘忍現實，直言「真的有差！」

有網友在PTT WomenTalk版發文表示，因最近鬧的沸沸揚揚的碩士話題，「讀研究所拿碩士學位已經是台灣現況的標準款了」，他指出有的人是為了自己的興趣理想繼續鑽研，有的是工作升等所需，有的是寄託改變學歷的最後一次機會，並發問「大家對於碩士有什麼期待啊？」

有網友在PTT發文詢問關於對碩士的期待。圖／取自PTT

貼文一出隨即掀起網友熱烈討論，紛紛留言回應，許多人認為念碩士是「當高級社畜」、「文組碩論就是期末作業，不用期待」、「浪費樹木印一本壓在學校圖書館萬年不會有人看的論文，好一點就發一篇上了期刊萬年0 cite(0引用)的論文」、「碩士生跟大學生最大差別是寫報告能力，什麼獨立思考解決問題能力你真的想太多」、「獨立思考，高中就能培養了，不用特地花錢上碩士學」、「不要期待了，找份好工作比較實在」。

不過也有過來人揭出殘忍現實「升職還是比大學生快」、「升職真的有差！」、「對碩士的期待大概就是強迫自己去學個不同領域的專業加上升遷機會，當同事都有碩士，你沒有，就是很難升遷」，還有人認為念碩士能「靜下心來培養或鍛鍊獨立思考能力，寫論文時間很長，可以慢慢思索撰寫培養」、「擁有獨立解決問題的能力、能夠完成一個完整研究的能力」。