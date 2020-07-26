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搶招一流學生 元智大學培力「未來青年」

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
指考正在選填志願階段，各大學也使出渾身解數，搶招一流學生。元智大學表示，數位時代來臨，該校推動「新雙語政策」，大學部新生必修4學分程式語言課程；元智學生也可於學期間在遠東集團旗下十大事業體實習，或前往世界百大名校交換或雙聯，培育國際力。圖／元智大學提供
指考正在選填志願階段，各大學也使出渾身解數，搶招一流學生。元智大學表示，數位時代來臨，該校推動「新雙語政策」，大學部新生必修4學分程式語言課程；元智學生也可於學期間在遠東集團旗下十大事業體實習，或前往世界百大名校交換或雙聯，培育國際力。圖／元智大學提供

指考正在選填志願階段，各大學也使出渾身解數，搶招一流學生。元智大學表示，數位時代來臨，該校推動「新雙語政策」，大學部新生必修4學分程式語言課程；元智學生也可於學期間在遠東集團旗下十大事業體實習，或前往世界百大名校交換或雙聯，培育國際力。

元智大學數位教育，透過必修程式語言課程、數位跨域微學程、數位教學支援、數位創客教育及智慧校園物聯網平台，使學生可藉由真實的議題來學習人工智慧相關知識及應用，達成培育智能科技人才的目標。

元智大學表示，該校開設多選擇性的各領域微學分課程，107學年起入學新生修習每類微型課程，採認學分上限1學分，累計滿2學分即可認列「微課自主學習」學分。目前微型課程已累積134門，有超過3000多名學生參與，超過93%修課同學認同透過微型課程可學習到主修外的專業知識增加跨領域學習的信心。

該校微型課程也分為知識型、實作型與參訪型，其中知識型透過舉辦多元主題系列之講座供學生選修，以充實學生的知識素養；實作型以提升學生的實務技術能力為基礎；參訪型則將學習場域拉到戶外，並結合社會議題、閱讀產業與環境教育等主題式校外教學。

元智大學與遠東集團共同推動「產學實習暨人才培訓計畫」，針對大三／碩一學生，進行儲備人才招募與培訓。入選暑期實習計畫表現優異者，可與集團企業簽約，獲頒獎學金並接受一年在學培訓，更可於畢業後直接進入集團企業任職。

元智也積極招收國際學生，不斷與歐美、澳洲、亞洲及大陸地區世界百大名校拓展雙聯學位、交換學生，目前擁有超過100所以上的國外合作學校，多數為世界百大名校，像是世界排名47的澳洲昆士蘭大學、世界排名71的美國明尼蘇達大學等。

元智大學也是國內唯一全面推動英語授課之大學，目前也為德國佛茲海姆大學亞洲唯一簽署雙聯學位3＋1.5年（包括實習） 學校，該校是德國的一所公立應用科技大學，在第一屆德國高等教育發展中心CHE進行的德國國內大學專業排名中，該校的國際管理學碩士專業處於德國領先地位。

元智 實習

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