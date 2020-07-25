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2020大學校院博覽會登場 亞大運動傷害防護站熱鬧滾滾

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
2020大學校院博覽會今天登場，亞洲大學設置運動傷害防護站，吸引考生、家長前來體驗，現場熱鬧滾滾。圖／亞洲大學提供
2020大學校院博覽會今天登場，亞洲大學設置運動傷害防護站，吸引考生、家長前來體驗，現場熱鬧滾滾。圖／亞洲大學提供

2020大學校院博覽會今天在台北登場，亞洲大學設置運動傷害防護站，由物理治療系師生利用超音波治療儀、肌肉按摩槍、肌力測試儀等儀器，為考生、家長按摩肌肉、按摩與肌能貼紮，減緩疲勞與酸痛，並提供運動防護諮詢與建議，吸引不少考生、家長前來體驗。

亞大物理治療系由主任歐秀中領軍，率助理教授汪佩蓉、張恆誌、4名學生進駐運動傷害防護站，提供運動防護與諮詢服務。歐秀中說，該系學生畢業後考取物理治療師，可以到醫院、骨科診所、物理治療所、運動場邊、輔具開發公司等工作，累積足夠的臨床經驗，還能開設物理治療所。

亞大主任秘書兼招生處長施能義說，亞大2014年迄今，年年獲英國泰晤士報世界最佳大學百大排名，還榮登上海交大、英國QS、美國新聞與世界報導等3大國際大學排名，辦學績效受到國際學術機構認證；國內遠見雜誌、Cheers相關學術排名都名列前茅。亞大輔助學生參加國際設計暨發明競賽，10年獲543件國際獎牌，6年獲教育部「國際設計競賽」高教體系第一名。

施能義說明，亞洲大學附屬醫院開辦3年以來，帶動亞大醫健、護理學院等有專業國考證照學系成為招生熱門院系，聽力暨語言治療系、職能治療系、物理治療系、醫學檢驗暨生物技術系就業市場看好。校方普設免費英檢、國考、專業證照輔導班，增強學生職場競爭力。

「亞大高額獎學金，看得到、領得到！」他指出，亞大提供新生入學獎學金最高可領480萬元；過去8年，亞大共發6176萬元獎學金，包括3名「放棄台大唸亞大」領取360萬元的資優生。

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