2020大學校院博覽會登場 亞大運動傷害防護站熱鬧滾滾

109學年度指定科目考試將於明（24）日開放網路登記志願系統，而校系的選擇也成為眾多考生須面臨的問題。對此，有位網友於網路上分享，身邊朋友在選填志願時，原本的目標是頂大的社會科學系，卻因分數限制，現在只能去私立大學的社會科學系。而對於此決定，這位朋友爸媽竟以「前幾次的判斷都錯誤」為理由不打算讓他念此科系。

2020-07-23 18:00