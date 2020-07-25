疫情後的大學課堂 人文與數位結合更緊密

新冠肺炎疫情加速數位教學推動腳步，元智人文社會學院表示，新的一年將持續推動數位學習，一方面配合校方新「雙語」主軸，強化人文社會學院學生的資訊能力，將數位科技與人文跨域學習，另方面也在疫情後時代發揮跨域的軟實力。

元智大學人文社會學院院長劉宜君表示，該院應外系、英語學士學位學程的教學重點除強化學生在數位工具的應用，並結合AR、VR進行外語情境體驗學習外，也與資訊學院合作製作日語機器人、英語機器人等。

中文系則強調在文化創意與數位工具的結合運用，以及VR呈現古書意境與說故事，精進學生中文的跨領域能力。元智大學說，文學有助於人心的穩定、凝聚與社會和諧，透過文學閱讀讓疫情中的社會更從容。

藝術設計領域部分，邱宜君說，藝術設計系將3D運用到藝術創作與設計領域，藝術美感發揮是智慧科技時代無法被取代的專業，人類的想像力和創造力才能差異化工作內容。尤其疫情時代，藝術能扮演撫慰人心的功能，並藉此強化師生的藝術數位行銷能力。

社會暨政策科學系專精於公益服務與社會政策分析，元智大學表示，除在智慧科技時代結合大數據與社福政策分析外，該系也強調在第二次機器時代，人類的觀察力、關懷力才能豐富化工作內容。在疫情衝擊弱勢族群時，社政系能持續發揮對於弱勢族群關懷的專業。