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大學選填志願遭反對！父母：之前你判斷都錯誤 現在要插手

聯合新聞網 / 綜合報導
109學年度指定科目考試可於24日上午9時起開放網路登記志願。聯合報系資料照
109學年度指定科目考試可於24日上午9時起開放網路登記志願。聯合報系資料照

109學年度指定科目考試將於明（24）日開放網路登記志願系統，而校系的選擇也成為眾多考生須面臨的問題。對此，有位網友於網路上分享，身邊朋友在選填志願時，原本的目標是頂大的社會科學系，卻因分數限制，現在只能去私立大學的社會科學系。而對於此決定，這位朋友爸媽竟以「前幾次的判斷都錯誤」為理由不打算讓他念此科系。

原PO於21日在PTTSeniorhigh板發文表示，自己有個朋友在今年重考，但成績依然不理想，以至於不能填自己理想大學的社會科學系。原以為朋友的父母並不會干涉填志願，但卻在前幾天表示，「該科系讀出來沒有任何用處」、「興趣不能當飯吃」，甚至更以「你前幾次的判斷都錯誤，所以這次我們要插手幫你做決定」，讓原PO的朋友十分猶豫，究竟要選擇妥協或堅持自己想填的。

此文一出，便收到近百則的回覆，其中有一派網友認為「選了就別後悔，這才是最重要的」、「當然是自己填，如果後悔至少是自己的決定」、「如果我重來，應該會偷偷跑出門私下填完志願」。但也有人則表示「爸媽見多識廣，若過去從沒干涉孩子填志願，現在卻說話了，一定是這志願讓爸媽無法放心」、「爸媽是真正關心你的，給你的建議好好想想吧」。

對此，部分網友則鼓勵表示「唉！這種東西真的都沒什麼對錯，也只是在賭五年十年後世界會長什麼樣子，不過我還是選擇讓考生自己選擇怎麼走，這樣就算失敗也失敗的心服口服」、「其實不管讀什麼系，都不會沒有用的」、「看你願不願意為你的選擇負責與努力啊」。

填志願 PTT

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