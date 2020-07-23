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科大擊敗台大！ 三大夢幻產業企業最愛學校排行曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
明新科大擠進半導體業企業徵才最常聘用學校前五名，甚至超越台大。 圖／明新科大提供
明新科大擠進半導體業企業徵才最常聘用學校前五名，甚至超越台大。 圖／明新科大提供

109指考成績已放榜，超過4萬名大學指考生選填志願開跑，「企業徵才最常聘用的學校」也成了不少人的考量之一。104人力銀行發布2020年《104大學白皮書》分析，其中明新科大以量擠進半導體業前五名，甚至超越台大、政大薪資傲視金融業前五校，台大則是含金量稱霸軟體網路業。

圖／取自104人力銀行
圖／取自104人力銀行

《104大學白皮書》分析新鮮人三大夢幻產業：半導體、金融業、軟體網路業中「企業最常僱用大學排行榜」，104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，企業最常僱用哪個學校的畢業生，反映學校科系的人才「供給量」。

圖／取自104人力銀行
圖／取自104人力銀行

以半導體為例，前五名分別是交大、成大、清大、明新科大、台大，明新科大是五名中為一的科技大學，最常僱用數量甚至超越台大。

不過，四所大學多為碩士以上學歷，擔任半導體研發工程師、數位IC工程師、軟體研發工程師等，因專業門檻高，平均起薪5.5萬；明新科大因擔任職務除了設備製程工程師之外，也包括作業員、助理工程師等，平均起薪3.6萬，僅為其他四校的六成五；台大雖位居第五名，平均起薪則最高有5.6萬。

圖／取自104人力銀行
圖／取自104人力銀行

金融業政治大學位居企業最愛聘用第五名，名次落後傳統老牌私校，但平均起薪4.8萬元相對領先其他四校約三成三，主因超過半數畢業生是碩博士，擔任職務除了銀行辦事員、融資、信用業務員之外，也包括薪資較高的儲備幹部、金融研究員。

圖／取自104人力銀行
圖／取自104人力銀行

台灣大學畢業生拿下軟體網路業最常僱用第二名，除了擔任軟體工程師之外，也擔任薪資較高的演算法工程師、韌體設計工程師，平均起薪4.9萬，比同榜四所老牌私校高出約四成四，淡江大學則是三所私校中起薪最高，有3.6萬。

半導體 台大 薪資 109指考 新鮮人 填志願 明新科技大學

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